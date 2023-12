Madagascar: IFM - Une 3ème édition de « La folle semaine de Noël »

Les fêtes approchent, et avec elles, une symphonie de joie et de convivialité. Pour la troisième fois, place à la folle semaine de Noël à l'IFM Analakely. Des concerts exclusifs pour se mettre au diapason et des invitations à partager des moments uniques avec des musiciens exceptionnels. Laissez la magie de Noël résonner en musique, entre émotions partagées et mélodies enchanteresses.

Choeur Miangaly : Voyage musical et temporel

Pour cette Folle semaine de Noël 2023, le Choeur Miangaly donnera le ton le 13 décembre dans la salle Albert Camus. La chorale rendra hommage aux compositeurs anglais. Antsanirina Rakotoarimino, à la direction musicale, proposera un voyage musical et temporel allant de la fin du 19ème siècle, avec les compositions qualifiées de « progressistes » d'Edward Elgar, à nos jours, avec les accords simples et aisés à retenir de John Rutter. Ce voyage, passant bien sûr, Noël oblige, par quelques extraits de l'oeuvre musicale emblématique : « A ceremony of Carol » de Benjamin Britten. Le Choeur Miangaly clôturera avec des chants de Noël, les classiques français et malgaches.

Ensemble vocal Cantorina : Célébration du chant lyrique

Le 14 décembre, place à l'ensemble vocal Cantorina. Née de la passion de quelques personnes qui partageaient l'ambition de promouvoir le chant et la musique à Madagascar, la formation utilise la musique comme outil de changement social positif. Fondé en 2020, son objectif est de préserver, promouvoir et célébrer la richesse du chant lyrique, mais aussi d'apporter une touche d'interprétation personnelle à la musique traditionnelle et de variété. Une chorale à découvrir pour le grand public et à redécouvrir pour les gens du milieu.

Madagascar orchestra : La sérénade pour cordes au programme

Honneur aux cordes avec Madagascar Orchestra. Si dans la musique romantique du XIXe siècle, la forme symphonique prime, l'interprétation de la célèbre « Sérénade pour cordes » de Piotr Illitch Tchaïkovsky, a grandement contribué au développement de l'orchestre du point de vue technique. Au programme donc, la sérénade pour cordes de Dvorak et « la sérénade pour cordes de Tchaïkovski ». Quelques années après sa création, Madagascar Orchestra est devenu progressivement un orchestre de chambre de référence à Madagascar. Bien que Madagascar Orchestra se produise le plus fréquemment à Antananarivo, la capitale, il commence à rayonner au niveau national.