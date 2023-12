Madagascar: Cyclisme / Mohamed Houlder - Neuf ans de titres et de trophées

Le seul médaillé de l'équipe malgache aux Jeux des Îles, Mohamed Houlder veut devenir professionnel dans le monde du cyclisme. Il dispose d'un palmarès bien garni avec ses titres nationaux et internationaux.

Lorsqu'on parle de cyclisme, Fitahiantsoa Amédée Dino Mohamed nous vient tout de suite à l'esprit. Il a sauvé la face pour Madagascar lors des 11es Jeux des Iles de l'océan Indien, en remportant l'unique et la seule médaille de bronze à l'équipe nationale. Mais il a sûrement connu toute la peine du monde pour pouvoir défendre les couleurs malgaches. Et il l'a fait. « J'ai choisi le cyclisme car c'est le sport que j'ai pratiqué depuis mon enfance. D'ailleurs, mon père était le président de la ligue Menabe, et mon oncle est le président Relaha Jean- Claude. J'ai joué avec le Club Cycliste de Menabe avant de rejoindre le club VCA en 2016 jusqu'en 2022 où j'évolue encore », a-t-il fait savoir. En effet, Mohamed Houlder n'est plus une figure à présenter dans ce domaine. Il a commencé la compétition lors d'un tournoi de pentecôte en 2014, à l'âge de 15 ans et il a tout de suite remporté la victoire. Puis il ne cesse d'enchaîner avec des titres sauf en 2020 où l'événement sportif était au point mort.

En 2015, il a été vainqueur du classement général et élu meilleur jeune du Tour International de Madagascar. L'année suivante, il a gardé ce titre de meilleur et a complété le podium du Grand prix de Madagascar. Fidèle à sa belle prestation, 2017 et 2019 étaient des années de gloire pour le natif de Morondava qui était devenu numéro Un national du cyclisme. Lors des JIOI à Maurice, Mohamed Houlder a arraché la médaille de bronze durant la course à la montre par équipe. La même année, il a confirmé son statut de meilleur jeune avec sa deuxième place du classement général du Tour de Madagascar. En 2021, il a été invité pour une course comptant pour sa deuxième sortie internationale à Maurice.

« Le problème c'est que nous sommes en manque d'équipements professionnels. Nous n'avons pas assez de nourriture appropriée, alors que la préparation est souvent intense. Mon avantage c'est que je maîtrise toutes les spécialités que ce soit grimpeur, rouleur ou sprinter. Je souhaite toujours porter haut les couleurs malgaches et devenir professionnel en cyclisme », a-t-il ajouté. En cette période de fin de saison, Mohamed Houlder veut exprimer sa gratitude à tous ceux qui l'ont soutenu.