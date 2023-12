Madagascar: Football / Programme TDS - Une académie fédérale pour détecter les Barea U17

Etienne Sockeng, consultant technique de la FIFA et la FMF lancent le Programme de Développement des Talents pour révolutionner le football malgache, hier à Ivandry.

Le Consultant Technique Régional de la Fédération Internationale (FIFA), Etienne Sockeng, supervise actuellement la mise en oeuvre du Programme de Développement des Talents (TDS) à Madagascar, marquant ainsi sa troisième visite consécutive dédiée à ce projet. Lancé officiellement à Ivandry, ce programme ambitieux s'étend sur quatre ans avec l'objectif de détecter et de former les jeunes talents les plus prometteurs de Madagascar dans un cadre propice à l'excellence footballistique.

Ce projet s'inscrit dans la vision globale de la FIFA, visant à égaliser les opportunités pour tous les pays membres et à élever le niveau du football mondial. Madagascar, parmi les 186 fédérations participantes, développe un plan stratégique à long terme, adapté à son environnement spécifique. « L'objectif majeur de Madagascar est d'établir une académie de football renommée d'ici 2026, avec l'ambition ultime de former une équipe nationale U17 garçon de haut niveau. Les joueurs ciblés sont des jeunes de moins de 13 ans (nés après le 1er janvier 2010 ou après), qui seront identifiés à travers toute l'île. Un suivi sur quatre ans garantira le développement complet de ces jeunes talents », confie Alfred Randriamanampisoa, président de la FMF. Le numéro un du football malgache a souligné l'importance du TDS pour le football malgache. Il a invité tous les acteurs du football à s'engager, partager leurs expériences, proposer des idées et mobiliser leurs réseaux pour faire du TDS un succès. Le président exprime sa confiance dans le potentiel du TDS pour révéler et former les talents cachés du pays, les faisant briller sur la scène internationale.

CAN U17 2026

A partir de 2025, il y aura la coupe du monde U17 chaque année. Cela veut dire qu'il y aura également la Coupe d'Afrique des Nations (CAN U17) chaque année pour déterminer ce qui ira à la CDM. « Nous mettons en place cette CAN ou mondial U17, c'est parce qu'il est question de travailler, de détecter les jeunes, de les mettre dans un environnement haute performance pour atteindre cet objectif. Le TDS qui arrive va nous permettre de détecter les jeunes et nous allons mettre en place des mécanismes modernes pour donner à chaque talent sa chance. Et une fois que ces joueurs sont détectés, on va créer des centres de perfectionnement où nous emmenerons les joueurs au sommet ensemble, tout en organisant des compétitions qui permettront aux meilleurs de jouer contre les meilleurs », indique Etienne Sockeng.

100 mille dollars

En investissant dans ces programmes, la FIFA permet à chaque association membre participante d'atteindre son plein potentiel, contribuant ainsi à la promotion de la parité entre toutes les nations membres et à l'amélioration du standard du football à l'échelle mondiale. La FIFA va allouer un fond initial de 100 mille dollars après l'analyse du dossier de Madagascar au lieu de 50 mille dollars. « La Fifa donne le chemin mais l'argent alloué par la Fifa ne pourra pas financer tout le projet, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'apport des sponsors, des partenaires et le fond propre de la fédération. Cela n'affecte pas que la Grande Île est sous restriction budgétaire de la FIFA car ce projet est en dehors du leadership fédéral et ça n'empêche pas non plus de développer le football. On va faire le travail et d'ici là, on va créer l'Académie Fédéral, développer les jeunes malgaches pour avoir des jeunes malgaches forts, professionnels, car ils seront dans une académie haute performance », conclut-il.