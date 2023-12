Madagascar: Magazine Politikà - Présentation du profil du Président et du projet de société idéal

Le numéro 34 du magazine « Politikà » sorti mi-novembre dernier fait un focus sur la présidentielle 2023. Intitulé « Présidentielle 2023, sortir de l'impasse », le numéro revient sur les principaux résultats de l'enquête sur le profil de dirigeant et projet de société sorti en novembre également.

La présentation de ce nouveau numéro s'est tenue, hier, au bureau de la FES à Ankadifotsy, avec comme principaux intervenants, Mireille Andriambolanoro et Andriamanambe Raoto. Le profil du Président a été décortiqué dans la première partie du magazine. Les qualités morales et éthiques arrivent en premier comme critère. L'âge, le genre, la foi en Dieu, le background académique et le niveau d'expériences professionnelles dans le milieu politique en font aussi partie. Un leadership efficace et la capacité à rassembler les citoyens autour d'une vision commune ont été évoqués parmi les attentes.

Dialogue

Selon les principaux résultats de l'étude qui a été menée avant la tenue de l'élection présidentielle, ainsi que sur la nationalité, 84% des enquêtés estiment que le président doit être uniquement Malgache, mais n'étant pas d'une autre nationalité. Pour 70%, le futur président doit servir les intérêts des classes pauvres et moyennes en priorité. Tandis que 53% pensent que le futur président doit éduquer les citoyens pour remédier à la situation hors-la-loi qui prévaut à tous les niveaux et 50% jugent qu'il doit avoir les diplômes adéquats. Pour ne citer que ces quatre cas. Le magazine revient également sur les questions qui cristallisent les tensions politiques depuis le début de la crise, notamment sur les mouvements du Collectif des candidats.

Des propositions de solution sont aussi évoquées pour rompre la crise cyclique. De la « conflictologie » entre autres ou encore le dialogue entre les citoyens et les candidats à travers l'évènement TAFA 2023 organisé par les organisations de la société civile en octobre dernier. Le magazine a également consulté des personnalités pour partager leurs points de vue sur la crise qui entrave le processus électoral. Il s'agit, entre autres, de Ketakandriana Rafitoson (Transparency international-Initiative Madagascar), de Paul Rabary (Parti Ny Fireneko et membre de l'UPAR), de Dally Randriantefy (ancienne athlète de haut niveau) et de Monseigneur Benjamin Ramaroson.