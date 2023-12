Sénégal: Diourbel / Série d'incendie dans les marches de la région - Le non-respect des mesures de sécurité, la principale cause

La région de Diourbel a connu, ces 5 dernières années, de nombreux cas d'incendie dans plusieurs marchés dont le plus grave a été noté en 2017 au marché Ndoumbé Diop, avec la mort d'un soldat du feu. Le non-respect des mesures de sécurité est avancé comme l'une des principales causes de ces sinistres.

Le marché Ndoumbé Diop a connu différents cas d'incendies. Le plus violent s'est produit en 2017 et avait causé la mort d'un soldat des feu et occasionné des millions de dégâts matériels. Les causes de cet incendie sont liées aux installations anarchiques. Cette situation avait rendue difficile l'intervention des secours. Au lendemain de ce drame qui avait secoué toute une ville, le chef de l'Etat Macky Sall avait donné des instructions pour la reconstruction de ce bloc dans les meilleurs délais.

Lancés en 2018, pour un coût global de 500 millions, les travaux ont permis de réaliser 118 cantines, 313 étals et infrastructures annexes pour un capacité d'accueil de 700 commerçants. Cette inauguration avait connu quelques lenteurs à cause d'un refus des commerçants du marché Ndoumbé Diop de céder la gestion de leur infrastructure au Programme de modernisation et de gestion des marchés (PROMOGEM). Cette infrastructure répond aux normes de sécurité, avec la mise en place de bouches d'incendie, de voies d'accès pour permettre aux engins des Sapeurs-pompiers de pouvoir se déplacer à l'intérieur du marché.

En plus de la capitale régionale, la cité religieuse de Touba, dans le département de Mbacké, souffre énormément de ces incendies de marchées. Le marché Ocass de Touba a été ravagé, le 12 février 2023, par un incendie d'une rare violence. Là, il y a eu au moins 35 cantines et 40 étalés qui ont été consumés et plusieurs milliards de nos francs réduits en cendre. Des renforts des éléments des Sapeurs-pompiers de Bambey Diourbel et Darou Mouhty avaient été mobilisés pour circonscrire cet incendie. Pour rappel, déjà un incendie avait ravagé deux cantines le 19 janvier 2023, dans ce même marché Ocass. Les causes étaient liées à un court-circuit.