Tunisie: Remise du Certificat d'inscription du Fonds musical dans les archives du baron Rodolphe d'Erlanger dans le Registre Mémoire du Monde de l'Unesco

TUNIS — Le Certificat d'inscription du Fonds musical dans les archives du baron Rodolphe d'Erlanger (1910-1932) dans le Registre Mémoire du Monde (MOW) de l'Unesco a été remis hier mercredi en fin d'après midi à la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi lors d'une cérémonie organisée au palais Ennejma Ezzahra (CMAM, Sidi Bou Said).

En présence du ministre de l'Education Mohamed Ali Boughdiri en tant que président du comité national tunisien pour l'éducation, la science et la culture, du directeur du bureau de l'Unesco à Rabat Eric Falt, du directeur général des Archives Nationales Hedi Jalleb, de la directrice générale du CMAM Saloua Ben Hafaidh ainsi que d'un bon nombre d'ambassadeurs et de représentants de missions diplomatiques en Tunisie, la ministre des affaires culturelles a souligné que l'inscription des archives musicales du Baron d'Elranger au Registre de la Mémoire du Monde reflète la volonté de son département de préserver et de valoriser notre patrimoine national en lui réservant la place qu'il mérite dans la liste du patrimoine mondial et humain matériel et immatériel. Ceci représente, a-t-elle ajouté une reconnaissance de son grand intérêt et de sa valeur universelle notamment au profit des chercheurs en musicologie tunisienne et arabe.

D'autre part, elle a souligné que les documents extrêmement importants laissés par le Baron Rodolphe d'Erlanger constituent un témoignage de son attachement à la musique arabe et de son grand intérêt pour celle-ci. Il s'agit d'un héritage qui comprend des milliers de documents, de forme et de contenu variés. L'inventaire, la description scientifique et la numérisation ont nécessité six années de recherche et de travail sous la direction de nombreux experts et chercheurs, dans des spécialisations variées allant des sciences de la documentation, des archives, de la numérisation et de la musicologie.

A son tour, Mohamed Ali Boughdiri a mis l'accent sur l'importance de préserver la mémoire pour les générations futures, saluant le grand travail participatif réalisé par les différentes parties ayant contribué à la présentation de ce dossier.

Pour sa part, Eric Falt a réaffirmé que l'enregistrement des archives musicales du baron d'Erlanger au Registre de la Mémoire du Monde de l'Unesco est le premier en son genre dans la région arabe, mettant en avant l'héritage artistique du baron d'Erlanger marqué par une diversité musicale unique. Il a par ailleurs indiqué que l'UNESCO cherche, à travers le programme du Registre de la Mémoire du monde, à protéger le patrimoine de toute forme d'abandon et de perdition afin de le préserver pour les générations futures.

La cérémonie, marquée par l'organisation d'une exposition de copies de manuscrits et de notations musicales des archives, a été une occasion pour mettre à l'honneur l'ensemble de chercheurs et professeurs qui ont contribué à l'inventaire, à la numérisation et à la description scientifique des archives papier.

Sur proposition soumise par la Tunisie, le fonds musical qui présente l'héritage du Baron Rodolphe d'Erlanger (1910-1932) a été inscrit par l'Unesco à son registre Mémoire du monde le 25 mai 2023, parmi 64 collections documentaires portant à 494 le nombre total de collections inscrites.

Le 23 décembre 2021, la Délégation permanente de la Tunisie auprès l'Unesco, à Paris, avait déposé la version papier de deux dossiers pour inscription au registre Mémoire du Monde de l'Unesco : des Correspondances des Beys de Tunis avec Henry Dunant au sujet du droit humanitaire & des Documents rares sur la musique arabe dans les archives du Baron d'Erlanger à Sidi Bou Said. Le dossier des Documents rares sur la musique arabe dans les archives du Baron d'Erlanger à Sidi Bou Said, est composé d'une collection de manuscrits rares en lien avec la musique du registre tunisien, arabe et méditerranéen. Il a été élaboré par des experts du Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM) qu'abrite le Palais du Baron d'Erlanger.

Le Baron Rodolphe d'Erlanger (1872-1932), fut le premier orientaliste à s'installer dans un pays arabe (la Tunisie) et s'entourer d'érudits et de maîtres de l'art musical pour se lancer dans un projet culturel et civilisationnel inédit aux multiples objectifs : la réhabilitation et la promotion de la musique arabe. Les archives papiers portants son nom, qui sont la production musicale et scientifique de ce premier « Centre de Recherche Musicologique » et des pionniers de cette discipline, constituent une mine d'informations, de transcriptions musicales et de travaux sur des traditions musicales disparues ou inconnues de nos jours : Cantillations hébraïques des juifs de Tunisie, musique des Noirs de Tunisie, de tradition arabo-andalouse, confrérique, chants touareg, Airs équestres, Cris de la rue, Airs tripolitains, Airs d'Arabie, etc. En effet ces documents apportent au savoir universel en général et aux chercheurs à travers le monde une matière abondante, diversifiée et inédite.

Le programme Mémoire du monde, créé par l'Unesco en 1992, vise à prévenir la perte irrévocable du patrimoine documentaire - des documents ou des collections de documents d'une valeur significative et durable, sur papier, audiovisuel, numérique ou tout autre format. Le programme vise à la fois à sauvegarder ce patrimoine et à le rendre davantage accessible au grand public.

sara