Cote d'Ivoire: Bouaké - La JICA dresse le bilan du PCNCI 2 2019-2023

La salle de réunion du Marché de Gros de Bouaké a servi de cadre le 30 novembre 2023 à un atelier régional de présentation du bilan des activités du Projet de développement des ressources humaines pour le Renforcement de l'administration locale dans les Zones Centre et Nord de la Côte d'Ivoire phase 2 (PCN-CI 2).

Une initiative de l'État de Côte d'Ivoire en partenariat avec l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). Ce projet vise à renforcer les capacités des collectivités territoriales en vue d'améliorer la fourniture des services sociaux de base notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'électricité, de l'agriculture, de l'hydraulique rurale et bien d'autres secteurs de développement en impliquant les populations à toutes les étapes du processus.

À Bouaké, 113 participants issus du District autonome de la Vallée du Bandama, du corps préfectoral de la région de Gbêkê, des structures déconcentrées, des directions régionales de l'Hydraulique, de l'Education nationale et de l'alphabétisation, de la Santé, de l'Équipement et Entretien routier, de l'Agriculture, du Plan et du Développement, du comité scientifique restreint de la région de Gbêkê et membres de l'équipe de la JICA Côte d'Ivoire ont pris part à cette rencontre de développement local qui vise à faire le bilan des activités du projet PCNCI 2 dans la Région de Gbêkê et de présenter les perspectives.

Selon Diby Carlos, Coordonnateur national adjoint dudit projet, il s'agit spécifiquement de faire une brève présentation du projet, faire le bilan des activités du projet et présenter les perspectives. « Ainsi, au cours des cinq dernières années, élus locaux, fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, corps préfectoral, entités déconcentrées et surtout les populations ont pu bénéficier d'une série de formations et de projets pilotes. Le projet PCNCI 2 touchant à son terme, il est important pour l'équipe du projet de présenter à l'ensemble des acteurs et partenaires les différents résultats obtenus durant le projet », a dit Diby Carlos.

Pour rappel, après la première phase du projet dans la région de Gbêkê de 2013 à 2017, une seconde phase se déroule depuis février 2019 simultanément dans les régions du Haut-Sassandra et de Gbêkê. Cette dernière phase prendra fin en décembre 2023. Dans la Région de Gbêkê, il s'agit principalement de conserver et de pérenniser les acquis de la première phase alors que dans celle du Haut-Sassandra, il est question de mettre le projet en oeuvre en se basant sur les expériences de Gbêkê et les réalités locales. Cet atelier-bilan s'est soldé par un plaidoyer auprès des élus locaux pour un engagement décisif dans l'adoption de l'approche de développement pour faciliter le travail des équipes sur le terrain.