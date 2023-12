Cote d'Ivoire: ONG les amis de la vie à Abobo - Non à la drogue, oui à la vie

En marge de la 15è édition de la célébration de la Vie, l'Ong internationale, "Les Amis de la vie ", avec le soutien du ministère de la Promotion de la Jeunesse, celui de l'éducation nationale et de la Présidente du Sénat ivoirien, maire de la Commune d'Abobo Mme Kandia Camara, a initié une vaste campagne de lutte contre la drogue du samedi 18 au samedi 25 novembre 2023 dans les lycées et Collèges de la Commune d'Abobo.

La première étape de la campagne de la vie a connu son apothéose le samedi 25 novembre 2023 à l'Esplanade de la mairie d'Abobo après sept jours d'intense sensibilisation. Cette vaste campagne de lutte contre la consommation s'est déroulée dans les lycées et collèges de la Commune d'Abobo. Lors de cette activité, les responsables de la Vie Scolaire de la Dren 4, ont sillonné les rues et quartiers autour de la mairie, sur un parcours de 3 km. Faisant entendre leurs voix, ils ont scandé : « Plus de drogue en milieu scolaire. Ça suffit !». Cette action a été suivie du forum "Jeunesse" animé par les partenaires de l'Ong Les Amis de La Vie que sont le Cilad, la croix bleue, et le Ministère de la Promotion de la Jeunesse.

Tous ont entretenu les jeunes sur les dangers de la drogue en milieu scolaire. « La drogue infiltre aujourd'hui le milieu scolaire, la vie, le milieu des jeunes . Donc pour pouvoir contrer cet impact négatif, il faut qu'on puisse proposer des alternatives intéressantes à nos jeunes. Les amis de la vie sont partout où il y a la vie.

Et à la faveur de ce phénomène qui est en recrudescence en milieu scolaire et l'avènement des nouvelles drogues, vu les ravages que cela faisait au niveau des populations jeunes, il était opportun que l'Ong les Amis de la vie viennent intervenir auprès de cette belle commune d'Abobo. À travers cette campagne, nous voulons appeler la jeunesse de Côte d'Ivoire à dire oui à la vie et non à la drogue », a déclaré Lionel Dasylva, président de l'Ong Les amis de la vie.

Et l'activité intéressante et facilement praticable pour nous, c'est le sport" déclaré Lionel Dasylva, président de l'Ong Les amis de la vie

Après la Commune d'Abobo, les Amis de la Vie mettront le cap sur la ville de Bouaké, le centre du pays, du 09 au 16 décembre 2023, afin de poursuivre la campagne de sensibilisation pour sauver les élèves de Côte d'Ivoire et leurs donner l'occasion de croire à des lendemains meilleurs.