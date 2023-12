Cote d'Ivoire: Election du président de l'Union des Jeunes du RHDP / Koné Mamadou ( Candidat) - 'Faire des 8 millions de jeunes ivoiriens, âgés entre 16 et 35 ans, une force unie et déterminée'

Koné Mamadou, actuel président du Mouvement des Élèves et Étudiants Républicains de Côte d'Ivoire (MEERCI) est candidat à l'élection des jeunes du RHDP prévue le 09 décembre 2023 au parc d'exposition à Port-Bouët. Dans cette interview accordée à l'intelligent d'Abidjan, il partage sa vision et ses motivations profondes pour cette nouvelle étape.

Qu'est-ce qui vous motive à briguer la présidence de l'Union des jeunes du RHDP ?

« Je suis inspiré par la vision éclairée et inspirante du Président Alassane Ouattara, dont le leadership et la vision pour le progrès et le développement de la Côte d'Ivoire guident chaque pas que je fais pour construire une jeunesse solidaire, ambitieuse et dynamique au sein du RHDP. »

Quels sont les piliers de votre projet pour la jeunesse du RHDP ?

« Mon projet repose sur quatre piliers forts ancrés dans la vision et les valeurs du Président Alassane Ouattara : redynamiser nos structures, former une jeunesse préparée et engagée, communiquer avec audace sur nos réalisations, et enfin, insérer professionnellement et socialement cette jeunesse déterminée. »

Comment envisagez-vous mobiliser la jeunesse en vue des échéances électorales de 2025 ?

« Nous visons à faire des 8 millions de jeunes ivoiriens, âgés entre 16 et 35 ans, une force unie et déterminée à soutenir le RHDP pour la victoire éclatante de 2025. Mon engagement est de mobiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. »

Quel message souhaitez-vous transmettre aux anciens présidents de la jeunesse du RHDP et aux aînés des partis-membres de la coalition du RHDP ?

« Je rends hommage à leur leadership dévoué et à leur engagement. Leur héritage reste gravé dans notre histoire et je m'engage à suivre la voie qu'ils ont tracée pour une jeunesse toujours plus unie, dynamique et engagée pour la Côte d'Ivoire. »

Comment envisagez-vous la participation de la jeunesse du RHDP dans la continuité de la vision du Président Alassane Ouattara ?

« Nous sommes appelés à prendre pleinement notre place dans la bataille pour la conservation du pouvoir d'État, en 2025. C'est un appel à nous préparer et à nous armer de connaissances et d'engagement pour assurer la continuité des idéaux du RHDP et du Président Alassane Ouattara pour notre nation. »