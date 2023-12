Afrique: L'USBG se prépare au maintien - Faire contre mauvaise fortune bon coeur

Malgré l'immense déception d'être passés à côté de l'objectif de départ, les Benguerdanais se préparent dans la sérénité pour une bonne fin de la première phase puis pour la bataille du maintien

Certainement, 2023 sera une année à oublier pour l'USBG. Une année où les résultats et les performances ont été contraires aux prévisions fort optimistes et en deçà de tous les objectifs et espoirs de départ. Après deux saisons réussies sans être trop brillantes avec une qualification à la phase du play-off sans difficulté, (avec facilité même), la saison 2023-2024 n'est pas la bonne. L'équipe sudiste n'a pas réussi à refaire le même parcours honorable. Désormais, elle devra mener la dure bataille pour défendre sa place en Ligue 1.

L'équipe de Ramzi Jarmoud est classée cinquième avec 11 points. Les trois premières places occupées par le ST, l'ESS et le CA et qui mènent au play-off sont mathématiquement hors de portée. Seule la quatrième place qu'occupe l'OB avec 13 points reste accessible et sera un motif de demi-satisfaction pour panser les plaies et faire contre mauvaise fortune bon coeur. Mais l'atteinte de cet objectif passe par un grand exploit : une victoire à Béja le 23 décembre pour terminer sur les chapeaux de roues avec un succès impératif à Benguerdane sur une EGSG qui n'a pas encore baissé les bras.

Nouveaux visages

Bien que démissionnaire et en l'absence de successeur à la hauteur, le président du club Jlidi El Orf remplit toujours ses fonctions pour assurer les préparatifs d'une seconde phase réussie. Dans une dernière réunion du bureau directeur encore en place, il a choisi un nouveau lieutenant pour l'épauler comme vice-président chargé de l'équipe seniors : Fathi Boukhris.

Un jeune dirigeant pétri de qualités et prêt, dit-on, à prendre le relais. Le remue-ménage a touché aussi les catégories des jeunes avec la constitution d'une commission composée du trio Walid Ben HassineAbderrazak Debbech- Moutiî Meftah, et qui se chargera de réorganiser le travail de base et de s'occuper de la formation. Jlidi El Orf ne restera pas aussi les bras croisés lors du mercato hivernal et promet d'opérer des recrutements de valeur pour doter le coach Ramzi Jarmoud de grands atouts en vue de réaliser une grande seconde phase, ce qui gommera en partie les déceptions de la mauvaise entame de saison.