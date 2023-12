Sénégal: Les Etats Unis d'Amérique, pays invité d'honneur du Dak'Art 2024

Dakar — L'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique au Sénégal, Michael Raynor, a salué le choix porté sur son pays d'être l'invité d'honneur de la prochaine Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art), prévu du 16 mai au 16 juin 2024.

''Nous sommes très honorés de cette invitation que nous avons acceptée avec plaisir, et nous nous réjouissons de partager dans les jours à venir, nos programmes de participation à la Biennale'', a notamment déclaré le diplomate dans un communiqué rendant compte d'une exposition d'art organisée dans sa résidence qui met en vedette des artistes américains et sénégalais.

L'ambassadeur américain dévoilé treize oeuvres d'artistes américains et sénégalais lors de cette exposition organisée, mardi, pour célébrer le partenariat artistique et culturel durable entre les États-Unis et le Sénégal, rapporte le document parvenu à l'APS.

''C'est une collection de la résidence de l'ambassadeur qui présente une sélection des oeuvres d'art de sept artistes américains de renoms. Il s'agit de Nanette Carter, Wesley Clark, Moses Hamborg, Miki Rodriguez, Felandus Thames, Kehinde Wiley et Modou Dieng Yacine'', signale le texte.

Il souligne que Ousmane Niang, Soly Cissé, Kiné Aw, Seyni Awa Camara, Serigne Ibrahima Dièye et Moussa Traoré sont six célèbres artistes sénégalais dont les oeuvres d'art figurent dans cette exposition.

%

Dans des propos rapportés par le communiqué, Michael Raynor a estimé que oeuvres d'art ne sont pas seulement visuellement impressionnantes.

''Les Elles véhiculent également des messages profonds touchant aux droits de l'homme, à la préservation culturelle et à la justice sociale'', a-t-il fait observer en rappelant que l'exposition faisait partie du programme ''Art in Embassies'' (AIE) du Département d'Etat américain.

L'AIE créé en 1963, précise-t-il, ''promeut les échanges culturels à travers des expositions temporaires et permanentes, des programmes d'artistes et des publications''.

Il ajoute que l'engagement de l'AIE à présenter l'art contemporain des Etats-Unis et des pays hôtes offre au public international un aperçu de la riche tapisserie de l'expression artistique et de la diversité culturelle aux Etats-Unis et au-delà.

L'ambassadeur Michael Raynor fait savoir que les oeuvres vont rester exposées dans la résidence pendant la durée de son séjour à Dakar, au cours duquel des milliers de visiteurs du Sénégal, des Etats-Unis et d'ailleurs continueront d'avoir ''le privilège'' de les découvrir ensemble.

La cérémonie a réuni des représentants du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, notamment le secrétaire général du département Habib Léon Ndiaye, de la communauté artistique et du corps diplomatique du Sénégal.