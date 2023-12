Afrique: Handball / Tour principal coupe du monde - Sénégal-Hongrie ce jeudi (14h30) - Les Lionnes défient les Hongroises

Après avoir décroché pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde une place au second tour, le Sénégal engage une nouvelle phase avec le tour principal. Pour une place en quart de finale, les Lionnes affronteront ce jeudi 7 décembre, dans le groupe I, la Hongrie avant d'enchainer deux autres rencontres face au Monténégro (9 décembre) et le Cameroun (11 décembre).

Auteur d'un coup historique en phase de poules, le Sénégal poursuit ce jeudi l'aventure dans cette Coupes du Monde organisée en Norvège, en Suède et au Danemark du 29 novembre au 17 décembre 2023. Les Lionnes entament la nouvelle phase ce jeudi face à la Hongrie, son premier adversaire dans le groupe I du tour principal et sorti deuxième de son groupe avec 2 points. La bande à Doungou Camara, Soukeyna Sagna, Raïssa Dapina et Marie Fall, avec 1 point au compteur, devra rehausser le jeu pour décrocher une deuxième victoire dans ce Mondial et démarrer idéalement la course vers les quarts de finale.

Dans cet élan, l'entraineur Yacine Messaoud et ses protégées ont estimé que le Sénégal ne se fixe aucune limite. «On se prépare à trois grands combats. Le Monténégro et toutes les équipes européennes. Le Cameroun, est l'équipe africaine que l'on connait le mieux. On s'attend à un gros combat. On ne se fixe pas de limites. L'équipe a montré lors de la première phase qu'elle est capable de rivaliser», indique le coach des Lionnes. La capitaine Hawa Ndiaye est on ne peut plus clair. «Chaque match sera une finale et on ira jusqu'au bout», a-t-elle lancé.

Le Sénégal enchaîner son deuxième match ce samedi 9 décembre avec le duel qui l'opposera au Monténégro. Sortie leader de la poule B, cette équipe sera sans doute l'équipe à battre et sera en pole position dans la poule avec ses 4 points. Le Sénégal boucle le tour principal avec «le choc de Lionnes» qui l'opposera au Cameroun. Une dernière sortie prévue le lundi 11 décembre, sera le remake de leur dernière rencontre lors du tournoi de France remporté par le Sénégal. Ces retrouvailles s'annoncent décisives pour une place aux quarts de finale qui se joueront les 12 et 13 décembre.