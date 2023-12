Congo-Kinshasa: Elections 2023 - La CENI boucle l'opération de vérification et validation des noms et photos des candidats

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a clôturé l'opération de vérification et validation des noms et photos des candidats ainsi que les logos des partis et regroupements politiques mercredi 6 décembre 2023 à la Maison des élections à Kinshasa.

Cette opération s'est déroulée durant deux jours, soit les mardi 05 et mercredi 06 décembre.

Des candidats ou mandataires ont rassuré que l'opération s'était déroulée normalement. Toutefois, ils ont estimé que le temps imparti ne pouvait pas permettre à tous les concernés d'apporter les corrections nécessaires. Pour renforcer davantage la transparence, ils ont sollicité, auprès de la CENI, une prolongation. C'est ce que pense l'un des candidats, Jean-Michel Kalombo :

« La CENI est en train de nous aider à apporter des corrections. C'est quelque chose de correct. Mais le délai imparti, je pense que ce travail ne devrait pas se terminer dans 48 heures, il faudrait ajouter un ou deux jours. Il y a certaines fiches qui arrivent en retard. Et puis tout le monde n'a pas la rapidité de bien remplir les fiches. On doit les assister et tout ça... C'est ce qui pose un petit retard. Mais, à part ça, je pense que ça se passe très bien ».

Au niveau de la CENI, le directeur des opérations, Joseph Senda, a indiqué qu'il revenait à sa hiérarchie de décider de la prolongation ou pas de cette opération au niveau de la plénière.