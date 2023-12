Cote d'Ivoire: Taekwondo - Me Anz, nouveau directeur de l'institut King Sejong d'Abidjan

Ancien secrétaire général de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) sous le président Bamba Cheick Daniel, Me Anzoumana Siaka dit Me Anz, ceinture noire 6e dan, vient d'être porté à la tête de l'institut King Sejong d'Abidjan.

En plus de la promotion du taekwondo au Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara (Cscticao), Me Anz devra, à la tête de cette branche de cette fondation du gouvernement coréen, faire connaître la langue et contribuer à la promotion de la culture coréenne.

« Ces cours de langue coréenne enseignés au Centre Sportif Culturel et des Tic Ivoiro-Coréen Alassane Ouattara sont ouverts à tout le monde, travailleurs, non travailleurs, élèves, étudiants, taekwondo-in, non taekwondo in, hommes et femmes de tout âge, tout le monde peut s'inscrire. Moyennant la somme de 50 000 F Cfa », annonce-t-il.

En tout cas, c'est un homme heureux et fier que nous avons trouvé sur place lors de l'ouverture de l'école, le 24 novembre dernier, au Cscticao. Courageux, perspicace et dévoué, Anzoumana Siaka, un des collaborateurs les plus fidèles du président du Centre, Bamba Cheick Daniel a fini par taper dans l'œil des Coréens. Qui ont porté leur choix sur sa personne pour diriger l'institut représenté déjà dans 14 pays, y compris la Côte d'Ivoire.

« Quand j'ai été nommé directeur général par intérim du Cscticao, j'ai travaillé avec le président du Conseil d'administration, le ministre Bamba Cheick Daniel sur ce projet. Dieu seul sait combien ce projet de faire apprendre la langue coréenne aux taekwondo-in et à de nombreuses personnes lui tient à cœur », souligne le nouveau patron de l'institut King Dejong d'Abidjan, reconnaissant au Pca du Cscticao.

%

« C'est au ministre Bamba Cheick Daniel que je dédie cette nomination, par devoir de reconnaissance. C'est par lui que je suis devenu le numéro 2 de la Fédération ivoirienne de taekwondo pendant huit ans, (de 2013 à 2021). Je lui dois également cette nomination, parce que c'est par lui que Dieu est passé pour que les Coréens et le monde sportif me découvrent. J'ai beaucoup appris auprès de ce grand commis de l'État de Côte d'Ivoire », avoue le taekwondo-in de Yopougon qui est passé d'adversaire de Bamba Cheick Daniel, en 2009, à filleul de ce dernier, de 2013 à ce jour.

Depuis le départ de Kognot Angelot de la direction générale du Cscticao pour insuffisance de rendement, c'est Me Anz qui assure l'intérim. En tout cas, Anzoumana Siaka perçoit cette ascension comme un grand défi qu'il faudra relever.