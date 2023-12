Cote d'Ivoire: Ibrahim Bamba, candidat à la présidence de l'Union des jeunes du Rhdp - 'Mes priorités principales visent à renforcer notre infrastructure politique'

interview

Ibrahim Bamba, jeune leader politique au sein du Rhdp, cumule une expérience variée dans les mouvements associatifs et politiques. Actuel, président de la section UJ-Rhdp, section Abradine Walekoi dans le département de Yakassé Attobrou. En tant que Secrétaire national, il a dynamisé la participation des jeunes dans la sphère politique. Ses formations, notamment à Politic-Lab et Pypa, ont renforcé son leadership et sa vision pour une Côte d'Ivoire inclusive. Ibrahim incarne un leadership visionnaire et mobilisateur pour une nation unie et prospère.

Quels aspects spécifiques de votre vision pour le parti pourraient catalyser le progrès et le développement au sein du Rhdp ?

Ma vision pour le Rhdp repose sur des fondements solides d'unité, de progrès et d'inclusion. Je m'engage à promouvoir une plateforme inclusive où chaque membre du parti trouve sa voix et participe activement à la croissance collective. Mes priorités principales visent à renforcer notre infrastructure politique, à favoriser l'unité entre les différentes composantes du parti, et à créer des politiques innovantes centrées sur le développement socio-économique. Je crois fermement que la consolidation de l'unité et la promotion d'une diversité d'idées au sein du Rhdp stimuleront notre capacité à répondre aux défis actuels et à façonner un avenir prospère pour tous les Ivoiriens. Cette vision inclusive et progressiste constitue la clé de notre avancement collectif au sein du Rhdp.

Comment envisagez-vous de renforcer l'engagement et la participation des membres du parti, en particulier de la jeunesse, dans les activités et les prises de décision du Rhdp ?

Pour renforcer l'engagement des membres du parti, en particulier de la jeunesse, je prévois plusieurs mesures visant à favoriser une participation active et significative. Il est crucial d'établir des canaux de communication ouverts et transparents pour que chaque voix soit entendue. Je souhaite mettre en place des programmes de mentorat et d'éducation civique pour encourager la participation des jeunes à toutes les étapes de la vie politique du Rhdp. En outre, je propose d'organiser régulièrement des forums et des événements interactifs pour discuter des enjeux actuels et pour permettre aux membres du parti, en particulier aux jeunes, de contribuer aux décisions et aux politiques du parti.

Quelle serait votre stratégie pour travailler en collaboration avec les différentes branches du parti et les coalitions pour atteindre les objectifs du Rhdp ?

Pour ce qui est de l'unification et de la consolidation du parti, je crois fermement en la force de l'inclusion et du dialogue. Il est primordial d'établir des ponts et de favoriser la collaboration entre les différentes factions et courants d'idées au sein du Rhdp. Je souhaite instaurer un esprit de travail d'équipe, où chaque membre du parti se sent écouté et respecté. L'organisation de conventions régulières et de sessions de brainstorming au niveau local et national pour discuter des objectifs communs et des stratégies unificatrices sera une priorité. En encourageant une culture de respect mutuel et en mettant l'accent sur nos objectifs communs, nous pourrons renforcer la cohésion et la force collective du Rhdp.

Quelles sont les compétences ou les expériences de leadership que vous apportez au Rhdp en tant que candidat à la présidence ?

Mes compétences en leadership sont le fruit d'une expérience variée et enrichissante dans le domaine politique, combinée à une vision claire pour le progrès et l'unité. Mon parcours m'a permis de développer des compétences en gestion, en prise de décision stratégique et en communication, des atouts essentiels pour un leadership efficace. Mon engagement envers le parti et ma capacité à rassembler les différentes perspectives et opinions pour parvenir à des solutions collectives sont au coeur de mon approche.

"En ce qui concerne la stratégie pour travailler en collaboration avec les différentes branches du parti et les coalitions, je crois en une approche inclusive et concertée. Ma stratégie repose sur l'établissement de canaux de communication ouverts et réguliers entre les différentes branches du Rhdp et les partenaires de coalition. Je propose d'organiser des réunions périodiques, des ateliers de travail et des sessions de planification conjointe pour discuter des objectifs communs et élaborer des stratégies unifiées. En favorisant la transparence, le dialogue et le respect mutuel, nous pourrons aligner nos efforts vers la réalisation des objectifs du Rhdp. Mon intention est de créer une culture de collaboration et de consensus au sein du parti, qui sera fondamental pour atteindre nos aspirations communes.

Quelle est votre perspective sur le rôle du RHDP dans la construction d'une Côte d'Ivoire prospère et inclusive ?

En tant que membre du Rhdp, ma vision s'aligne sur celle du Président du parti, Alassane Ouattara. Je suis engagé à promouvoir une organisation où la jeunesse, tout comme les autres instances et structures spécialisées, oeuvre en harmonie pour réaliser la vision présidentielle. Cette vision repose sur le travail collectif pour le bien de la République, l'exemplarité citoyenne comme fondement de la paix sociale, et la solidarité communautaire qui est le pilier du progrès partagé. Je m'engage fermement à travailler en accord avec ces principes et à contribuer activement à la réalisation de cette vision, en valorisant l'inclusion et la contribution de chaque segment de notre société pour un avenir prospère et uni pour tous les Ivoiriens.