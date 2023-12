Algérie: Edition d'un dictionnaire des arts français-arabe

ORAN — La scène artistique oranaise vient de se consolider par l'édition d'un dictionnaire de terminologie des arts, à l'initiative de Nasreddine Bentayeb, enseignant et spécialiste des arts plastiques, dont l'ouvrage contient un capital lexical de plus de 3.700 notions et concepts relatifs à cette forme d'expression artistique.

Selon l'auteur de cette nouvelle publication, financée à hauteur de 80% par le ministère de la Culture et des Arts, le dictionnaire comprend pas moins de 3.724 termes, en arabe et en français, englobant dix formes d'expression artistique.

Cette nouvelle publication, la première du genre à l'échelle nationale et la seconde à l'échelle du Monde arabe, est d'autre part soutenue par 209 photographies en noir et blanc destinées à faciliter la compréhension et l'assimilation par le large public des notions et des concepts ésotériques, a fait savoir M. Bentayeb.

Elle comprend également, en annexe, des biographies de 110 artistes plasticiens célèbres algériens et étrangers, à l'image de Baya Mahieddine, Nasreddine Etienne Dinet et Mohamed Racim, accompagnées d'amples explications des techniques utilisées par ces artistes, des écoles et des courants artistiques auxquels ils appartiennent.

Selon la même source, le dictionnaire comprend également un chapitre consacré aux critiques d'arts célèbres.

L'élaboration de ce nouvel outil à forte portée pédagogique et didactique de pas moins de 600 pages a nécessité, selon son auteur, 18 années de recherche.

Editée par la Maison d'édition "AGP", la publication de ce nouveau dictionnaire intervient après une initiative similaire réalisée en 2004, ayant pour titre "Le Dictionnaire des arts plastiques".

L'ouvrage sera présenté, prochainement, par son auteur aux étudiants du département des arts de l'Université Oran-1 "Ahmed Ben Bella".

M. Bentayeb, qui a enseigné aux Universités d'Oran et de Mostaganem, est également diplômé d'une université française (Paris).

Il est également l'auteur d'une série d'ouvrages, notamment "L'expressionisme et les expressionnistes" et un autre ayant pour titre "Le mouvement expressionniste", ainsi qu'un autre consacré à "l'histoire des arts du Paléolithique au 13e siècle de notre ère", suivi d'un autre ayant pour corpus "les arts du 14e au 20e siècle".