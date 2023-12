Algérie: Arkab examine avec la ministre mauritanienne de l'Emploi les moyens de renforcer la coopération

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, mercredi à Alger, la ministre mauritanienne de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Zeinebou Ahmednah, avec laquelle il a examiné les moyens de renforcer la coopération dans le secteur, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de l'ambassadeur de Mauritanie en Algérie et des cadres des deux ministères, "les deux parties ont passé en revue les relations de coopération bilatérale, qualifiées de fraternelles, et les moyens de les renforcer et de les développer dans les domaines de l'énergie et des mines notamment dans le volet relatif à la formation dans les domaines ayant trait aux hydrocarbures, à l'électricité et aux mines".

"Le secteur de l'Energie et des Mines est disposé à accompagner la Mauritanie en la matière et à accueillir les techniciens et les cadres mauritaniens dans les instituts de formation, notamment les instituts de Sonatrach, à l'instar de l'Institut algérien du pétrole (IAP), pour la formation dans les domaines des hydrocarbures et de gestion, et les instituts de Sonelgaz pour la formation dans les domaines de production, transport, distribution et maintenance électrique, outre le développement des compétences dans le domaine minier dans les deux pays", a-t-il affirmé.