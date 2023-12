Ile Maurice: Une séance de motions privées inhabituelle

Généralement la dernière séance du Parlement avant les vacances est consacrée aux motions privées mais cette fois, les motions privées seront débattues demain avant qu'une ou peut-être deux autres séances soient fixées la semaine prochaine pour des débats sur au moins quatre projets de loi, dont le très controversé Financial Crimes Commission (FCC) Bill, non seulement dans l'opposition, mais également par des hommes de loi et la société civile. Rien que sur ce projet de loi, on prévoit de longs débats qui pourraient durer plus d'une séance, s'il est présenté en début de soirée.

Une fois de plus, la séance de demain prévue à partir de 16 h 30 débutera avec la motion de Joanne Tour, qui demande au gouvernement d'encourager l'utilisation des véhicules électriques. Cette motion est débattue depuis le 17 décembre 2021. À l'agenda de cette séance, 12 autres motions privées sont inscrites, dont certaines demandes sont devenues obsolètes, comme celle de Kushal Lobine qui demande au gouvernement de mettre sur pied un select committee pour trouver des solutions au Covid-19! D'ailleurs interrogé hier, il estime qu'il est plus que jamais temps de revoir les Standing Orders (SO) de l'Assemblée nationale. «Cela fait deux ans que la motion de Joanne Tour est débattue. C'est certes prévu sous les SO, mais pouvons-nous continuer avec de telles séances, qui n'ont aucun sens. Je souhaite qu'un comité soit mis sur pied pour revoir les SO.»

Le député du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), qui est sorti de ses gonds lors des débats sur l'amendement à la Local Government Act, mardi, pour rappeler à Salim Abbas Mamode qu'il devrait être la dernière personne à parler des alliances PTr-PMSD, car il a été élu sous cette bannière et aujourd'hui il est un transfuge passé au Mouvement socialiste militant (MSM), trouve également que le gouvernement prévoit des séances parlementaires selon son bon vouloir. «Je sais bien que rien n'empêche que la séance des motions privées puisse être organisée avant une séance normale, à l'heure que je vous parle (mi-journée mercredi), on ne sait pas s'il y aura une séance mardi prochain et s'il y aura la tranche de Question Time, car il se pourrait que le Supplementary Appropriation (2021-2022) No. 2 Bill, présenté par Renganaden Padayachy mardi dernier, soit à l'agenda. Du coup, il n'y aura pas de tranches de questions. Donc toutes nos questions tomberont à l'eau, car c'est très improbable qu'il y aura une séance le mardi 19 décembre.»

Pour rappel, outre le Financial Crimes Commission Bill et le Supplementary Appropriation (2021-2022) Bill, deux projets de loi seront à l'ordre du jour s'il y a des séances parlementaires la semaine prochaine. The Protection of Rights of Persons with Disabilities Bill et The French-Speaking Union Bill, présentés en première lecture depuis plus d'un mois.