Ile Maurice: «Bike Patrol» revisitée et 647 nouvelles recrues dans la police

Une parade a eu lieu hier au Gymkhana Club à Vacoas pour accueillir 647 nouveaux aspirants policiers, dont 105 femmes qui débuteront une formation.

Cela a aussi été l'occasion de relancer une nouvelle version dela Police Bike Patrol. Ce double événement s'est déroulé en présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth, du commissaire de police (CP) Anil Kumar Dip et de plusieurs autres personnalités. Les bikers ont effectué la démonstration d'une intervention après qu'une femme a été victime d'une vol à l'arraché.

Lors de son allocution, le Premier ministre a déclaré que la refonte de la patrouille policière à vélo, qui améliorera le service par son approche inclusive axée sur la proximité, témoigne de la détermination à promouvoir la sécurité de la communauté dans des endroits difficiles d'accès aux véhicules. «La patrouille à vélo permet une grande mobilité et renforce considérablement la présence policière, en particulier dans des zones normalement inaccessibles aux véhicules de patrouille.» Cette nouvelle stratégie comprend le déploiement de 165 vélos à Maurice et à Rodrigues.

Sa mise en oeuvre a nécessité la formation d'environ 300 cyclistes pour ce service, qui même s'il existe depuis un certain temps, suit une nouvelle stratégie plus élaborée. «Le modèle actuel a été conçu pour compléter les stratégies existantes en répondant aux besoins contemporains et aux menaces d'urgence. De plus, les policiers à vélo pourront naviguer plus facilement dans les zones étroites ou congestionnées, intervenir plus rapidement et assurer une réponse appropriée en cas d'urgence», a souligné le Premier ministre. Les policiers à vélo, a-t-il ajouté, renforceront le lien entre la police et la communauté dans une collaboration contre la criminalité.

S'adressant aux nouvelles recrues Pravind Jugnauth leur a demandé de devenir des policiers exemplaires et de choisir le bon chemin pour atteindre l'excellence. «Notre objectif est de mettre continuellement à niveau la force policière. Au fil des années, nous avons investi massivement en équipements, infrastructures et ressources nécessaires pour permettre à la police d'accomplir efficacement sa mission.» Il a rappelé que l'allocation budgétaire pour la police n'a cessé d'augmenter ces dernières années. L'année dernière, une somme de Rs 11 milliards lui avait été allouée.

De plus, une somme de Rs 10 millions a été attribuée par le PMO pour financer le nouvelle unité de patrouille à vélo et moderniser 20 postes de police. «Le gouvernement continuera à fournir à la force policière les ressources humaines adéquates et compétentes, qui sont essentielles à sa mission. Depuis 2019, plus de 1 000 agents ont été recrutés pour répondre aux besoins croissants de la Mauritius Police Force. Le recrutement actuel s'inscrit dans la volonté du gouvernement de maintenir le statut de Maurice en tant que havre de paix pour ses citoyens et ses visiteurs», a conclu le Premier ministre.