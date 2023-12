Ile Maurice: Son père est libre mais ne doit plus habiter la maison familiale

Ramjeet Tetarie, un habitant de Rivière-des-Créoles, arrêté le 30 septembre dans le cadre de l'enquête sur le meurtre présumé de son fils Reyansh, âgé de 12 ans, a retrouvé la liberté conditionnelle après plus d'un mois.

Le magistrat Yajrajsing Ramsohok, siégeant à la Bail and Remand Court, a estimé que certaines conditions pourraient être imposées pour minimiser les risques évoqués par la police, notamment l'ingérence avec des témoins et la manipulation de preuves. Ramjeet Tetarie continue à nier l'accusation de meurtre, arguant qu'il s'agit d'une tragédie domestique. La cour a ainsi imposé plusieurs conditions strictes, notamment le fait qu'il ne pourra plus habiter à son domicile à Rivière-des-Créoles ou même de s'y rendre jusqu'à ce que l'enquête soit bouclée.

La demande de remise en liberté sous caution du prévenu avait été contestée par la police au motif que sa libération représenterait un risque d'évasion, d'interférence avec les témoins et de manipulation de preuves. La cour a examiné les faits présentés par l'accusation, soulignant que le fils de l'accusé avait été retrouvé mort à son domicile, la cause du décès étant attribuée à une strangulation par ligature. Ramjeet Tetarie, un gestionnaire de banque, nie toute accusation de meurtre.

Concernant le risque d'interférence avec les témoins, le magistrat a mis en doute cette objection en raison de l'absence de témoignages directs incriminant le prévenu, en particulier de ses fils jumeaux, qui ont été interrogés en présence de juristes et de psychologues et qui n'ont pas incriminé leur père. Le tribunal a souligné que l'objection reposait sur des appréhensions de la police plutôt que sur des preuves convaincantes. Jusqu'à présent, 20 témoins ont été interrogés par les enquêteurs et personne n'implique directement Ramjeet Tetarie dans cette affaire.

En ce qui concerne le risque de manipulation de preuves, le tribunal a critiqué l'absence de preuves tangibles sur l'existence de l'objet présumé utilisé dans le crime. Il a noté que l'objection reposait sur des hypothèses non étayées par des faits concrets. Le magistrat a critiqué le manque de progrès dans la recherche de l'objet du crime, soulignant que l'accusé ne pouvait être détenu indéfiniment en espérant la découverte de preuves potentielles.

Finalement, le magistrat Ramsohok a décidé de libérer Ramjeet Tetarie, soulignant que l'équilibre entre les droits constitutionnels du prévenu et les intérêts de la société doit être respecté. Il a imposé des conditions strictes telles que deux cautions de Rs 500 000 et une reconnaissance de dettes de Rs 5 millions. Ramjeet Tetarie devra résider chez un proche qui habite à Tranquebar, loin de son domicile à Rivière-des-Creoles, afin d'éviter qu'il n'interfère avec des témoins potentiels. Il doit se présenter au poste de police deux fois par jour et devra informer la police de tous ses déplacements. Ramjeet Tetarie devra aussi soumettre un téléphone portable pour être équipé d'un dispositif de suivi GPS.

Une accusation provisoire de meurtre a été retenue contre Ramjeet Tetarie. Reyansh Tetarie a été transporté à l'hôpital de Mahébourg le 30 septembre, où son décès a été constaté. Des traces de blessures ont été décelées au niveau de son cou et de son corps. L'autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin a attribué le décès à une asphyxie due à une strangulation par ligature. Interrogé par la police, son père avait expliqué qu'il l'avait découvert inconscient sur le sol de leur domicile.