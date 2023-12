Maroc: L'axe Rabat-Abou Dhabi en passe de devenir un 'acteur incontournable' de l'économie mondiale (Observatoire euro-méditerranéen)

Madrid — Le partenariat unissant le Maroc et les Émirats Arabes Unis, consolidé par la signature de la Déclaration "Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats Arabes Unis", consacre la position singulière des deux pays pour devenir des "acteurs incontournables" de l'économie mondiale, a affirmé, mercredi, l'Observatoire euro-méditerranéen de l'espace public et la démocratie, basé à Madrid.

"En tenant compte de la situation économique internationale actuelle et les mutations macro-économiques, le Partenariat unissant le Maroc et les Émirats Arabes Unis redessine les alliances autour de l'avancée des pays émergents et consacre la vision du Maroc qui a toujours plaidé en faveur d'une coopération Sud-Sud mutuellement bénéfique", a souligné le directeur de l'Observatoire, Fernando Olivan, dans une déclaration à la MAP.

"La Déclaration constitue ainsi le premier pas vers l'édification d'un nouveau modèle de partenariat, grâce à la vision clairvoyante des dirigeants des deux pays", a relevé M. Olivan, professeur à l'université Roi Juan Carlos.

"Ce partenariat innovant ouvre des perspectives pour la création d'un nouvel espace économique prospère tourné vers d'autres régions du monde", a-t-il noté.

"Les mémorandums signés dans le cadre de cette Déclaration revêtent une importance cruciale, puisqu'ils placent les deux pays à l'avant-garde d'un nouveau cadre de coopération inter-régionale bénéficiant au Maroc en tant que porte du continent africain et un partenaire fiable de l'Europe", a ajouté l'académicien espagnol.