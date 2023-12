Maroc: Tenue à Riyad de la 67è réunion du Conseil exécutif de l'Organisation ARABOSAI avec la participation du Maroc

Riyad — Les travaux la 67-ème réunion du Conseil exécutif de l'Organisation arabe des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ARABOSAI), ont débuté mercredi à Riyad, en présence des responsables des institutions supérieures de contrôle des finances publiques et de la comptabilité des organismes membres.

Le Maroc est représenté à cette réunion de deux jours par Mme Zineb El Adaoui, premier Président de la Cour des comptes.

Intervenant à cette occasion, le président la Cour générale de la comptabilité saoudienne, président de l'ARABOSAI, Hussam Abdulmohsen Alangari, a souligné l'importance de cette réunion qui vise à compléter les efforts du Conseil exécutif de l'Organisation pour renforcer la coopération, le travail conjoint et la coordination entre les organismes de contrôle des pays arabes et permettre l'échange d'informations, d'expertises et d'expériences professionnelles et de supervision, afin de développer l'action au sein de l'Organisation.

Les membres du Conseil ont examiné par la suite un nombre de sujets inscrits à l'ordre du jour de la réunion, tels que les rapports des activités de l'organisation, présentés par le Président du Conseil exécutif et le Secrétariat général, le budget prévisionnel pour l'année 2024 et les rapports des commissions principales et sous-commissions de l'Organisation.

Il s'agit des rapports de la commission de développement des capacités institutionnelles présidée par la Cour générale de la comptabilité saoudienne (GCA), la commission des normes professionnelles et réglementaires, la commission de surveillance des objectifs de développement durable et la commission de suivi du plan stratégique de l'Organisation.

Il est à noter que la Cour générale de la comptabilité assume la présidence de l'organisation ARABOSAI pour la période 2023-2025.

L'organisation ARABOSAI, fondée en 1976, vise à organiser et à renforcer la coopération entre ses organismes membres, les organismes de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI), et d'autres organisations régionales liées au travail de contrôle financier et de comptabilité.