Tunisie: Jendouba/Elections - Des candidats à Gardimaou et Ain Draham présentent leurs programmes

JENDOUBA — Des candidats dans les circonscriptions El Mrasen et Erraka à Gardimaou et Ouled Sedra à Ain Draham ont démarré, mercredi, leur campagne pour les élections locales du 24 décembre.

Le candidat Taieb Graidi, représentant de la localité de Mrasen à Gardimaou qui compte plus de 6 mille habitants, s'est engagé à accélérer la réalisation de projets d'infrastructure et à fournir aux agriculteurs le matériel d'irrigation nécessaire à la production agricole, outre l'aménagement d'espaces destinés aux enfants et aux jeunes.

Le candidat Chaker Bchini sur la circonscription d'Ouled Sedra à Ain Drahem (plus de 4 mille habitants) a promis d'oeuvrer au développement des infrastructures routières et scolaires, l'amélioration des soins de santé offerts par le dispensaire local et l'incitation à la culture de l'olivier.

Quant au candidate Monia Harzi, représentante de l'imada d'Erraka à Gardimaou (plus de 3 mille habitants), elle a indiqué que son programme est basé sur l'amélioration de l'accessibilité aux services, la promotion de l'infrastructure routière et l'incitation des jeunes à investir dans les secteurs agricole et touristique.