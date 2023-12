Tunisie: Médenine/Emploi - Postulez pour votre permis de conduire !

Délivrer plus de 200 permis de conduire à des demandeurs d'emploi dans la région est un nouveau mécanisme d'intégration professionnelle servant à alléger le fardeau du chômage et générer des postes d'emploi directs et indirects.

Le gouvernorat de Médenine compte attribuer 218 permis de conduire pour des moyens de transport privé répartis entre 155 taxis et 63 voitures de louage au profit des demandeurs d'emploi résidents dans les neuf délégations du gouvernorat.

D'après le communiqué, tout récemment rendu public, les candidats devront avoir un casier judiciaire vierge. Ils ne doivent pas faire partie du personnel des institutions publiques, de groupes locaux ou d'agents de l'Etat. Les bénéficiaires du permis ne devront pas, non plus, disposer de ressources matérielles et s'occuper uniquement du nouveau poste de travail, une fois le permis obtenu. Nationalité et compétence professionnelle sont, également, exigées.

Jusqu'au 16 février prochain

Pour les demandeurs de permis de taxis, ils devront avoir une ancienneté d'au moins quinze ans dans ce domaine (depuis 2008) et exceptionnellement six ans (2017) pour la délégation de Béni Khédache, où le transport par taxis est nouvellement introduit. Les candidats intéressés devront présenter leurs dossiers comportant les pièces indiquées prouvant que l'intéressé a travaillé comme deuxième chauffeur dans un taxi pendant au moins deux ans, qu'il a reçu des cours de secourisme, qu'il dispose d'un permis de place et bien sûr d'une copie de sa carte d'identité.

Pour les handicapés, une copie conforme de l'attestation de l'infirmité est indispensable. Le délai de réception des demandes s'étend du 4 décembre 2023 au 16 février 2024.