Maroc: Premier League - Sofyan Amrabat revient sur ses débuts compliqués à Manchester United

Après une belle performance contre Chelsea en Premier League mercredi soir, l'international marocain Sofyan Amrabat est revenu sur ses débuts laborieux en Angleterre.

Amrabat a joué, aux côtés de Bruno Fernandes et de Scott McTominay, un grand rôle lors de la victoire 2-1 de United contre les Blues de Chelsea ce mercredi à Old Trafford.

Cependant, Amrabat a connu des difficultés à s'imposer à Old Trafford. Des difficultés qu'il attribue à des blessures survenues au cours de sa période d'adaptation.

« J'ai commencé par une blessure et normalement il faut du temps pour s'adapter, mais il n'y a pas eu de temps. L'équipe avait besoin de moi, j'ai donc dû m'intégrer immédiatement et je suis un battant, je ne dirai jamais non quand le manager a besoin de moi.

La Premier League est le championnat le plus fort du monde, mais je suis heureux, pas à pas, chaque jour, je suis plus fort et meilleur. Je suis heureux d'avoir gagné ce match et d'avoir bien joué, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer et j'ai encore beaucoup à offrir. », a déclaré le Marocain à MUTV, selon le Manchester Evening News.