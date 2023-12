Ile Maurice: Les installations indiennes à Agaléga inaugurées en janvier

Un appel d'offres pour des services de tente et de traiteur lancé par l'OIDC

C'est un avis publié dans la presse qui a soulevé le lièvre. The Outer Islands Development Corporation (OIDC) a lancé un appel d'offres le 1er décembre à l'attention des sociétés locales éligibles et qualifiées pour fournir des marquises et des services de traiteur à Agaléga. Les intéressés ont jusqu'au 4 janvier à 10 h 00 pour se manifester. Alors que l'opacité la plus totale perdure sur le dossier Agaléga, l'on retient donc à travers cet appel d'offres que l'inauguration annoncée pour la fin de cette année au Parlement se fera finalement en janvier.

Pendant ce temps dans l'île du Nord comme dans l'île du Sud à Agaléga, la population locale reste aussi dans le flou puisqu'elle n'est toujours pas fixée sur la date précise de cet évènement. Tout comme sur la cérémonie elle-même et les invités qui feront le déplacement. Si c'est déjà une certitude que c'est le Premier ministre Pravind Jugnauth qui coupera le ruban de ce lieu hautement stratégique pour la Grande péninsule, l'on attend toujours de savoir si son homologue indien Narendra Modi fera lui aussi le voyage pour l'inauguration des infrastructures militaires financées par et pour l'Inde. «Inn tandé flou ki inogirasyon pou fer fin zanvié. Apar sa tan mor lor zil», déclare un père de famille du village de La Fourche, que nous avons joint au téléphone, hier. En tout cas, les infrastructures, ajoute-t-il, sont complétées à 99 % et des 1 800 travailleurs indiens, déployés dans l'archipel le temps des gros travaux, il n'en reste, qu'une centaine.

Pour sa part, un Agaléen actif sur le plan social est remonté que les autorités mauriciennes continuent jusqu'ici de «fer tou anba anba», alors que les doléances des Agaléens pour des services essentiels comme la santé, l'éducation et le logement restent entières. En tout cas, l'information qui nous est parvenue, hier, est que le directeur général Seewanand Norungee et le président Ravi Jugoo, de l'OIDC font partie des passagers du Mauritius Trochetia qui quitte Port-Louis pour Agaléga, aujourd'hui.

«Tann dir GM ek chairman OIDC pé vinn en éklerer pou tat terin. Eski zot pé per tansion boul rouz leve laba ?», s'interroge notre interlocuteur. Il ajoute qu'il est triste pour la communauté d'autant «ki éna ki Moris ankor pé lager pou gagn plas lor bato pou al get bann zanfan lor zil alor ki fonktioner pé rod resté.»

À ce propos, le cas de l'enseignante exerçant à Agaléga, qui avait mis le feu aux poudres après son message envoyé à des habitants, vantant les mérites des gouvernements mauricien et indien pour les infrastructures militaires, entre autres, a été rapportée au ministère de l'Éducation. Alors qu'elle aurait été rappelée à Maurice, il nous revient qu'elle aurait formulé une demande de leave without pay pour rester dans l'archipel jusqu'à l'inauguration.