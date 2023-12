Sénégal: Gendarmerie - Quatre bâtiments d'hébergement et un centre de santé inaugurés à la caserne Général Waly Faye

Mbao (Pikine) — Le ministre des Forces armées, El Hadji Omar Youm, a procédé jeudi à Mbao, dans la banlieue de Dakar, à l'inauguration d'immeubles d'hébergement et d'un centre médical à la caserne Général Waly Faye siège de la légion d'intervention de la gendarmerie (LGI), a constaté l'APS.

L'inauguration de ces infrastructures montre que la Gendarmerie nationale est en train de réussir sa transformation pour mieux réussir à maintenir les conditions opérationnelles de ses hommes et femmes, a-t-il notamment déclaré.

Le ministre des Forces Armées intervenait à la fin de la cérémonie d'inauguration officielle de ces infrastructures, composées de quatre bâtiments, (des immeubles R+3) pouvant accueillir 16 escadrons, au moins 2000 hommes, en plus du centre de santé doté d'équipements de qualité et de conditions d'accueil et de prise en charge aux normes.

''La réalisation de ces infrastructures est en droite ligne de la politique de montée en puissance de la défense et de sécurité du Sénégal. En l'espace d'une dizaines d'années, nous avons constaté une augmentation des effectifs et du budget consacré à la défense et à la sécurité'', a rappelé El Hadji Omar Youm .

Il a fait savoir que le budget actuel a été triplé en 12 ans, traduisant une volonté politique assumée d'assurer la sécurité des personnes, de leurs biens et d'assurer l'intégrité du territoire national.

»Le centre de santé de cette caserne en plus des gendarmes, va recevoir les populations qui désirent s'y soigner'', a fait valoir le ministre des Forces armées.