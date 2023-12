Ile Maurice: Un boutiquier agressé au sabre par deux personnes encagoulées

Un boutiquier de Goodlands, âgé de 54 ans, a été agressé par un homme et une femme qui étaient encagoulés mercredi. Ils sont arrivés dans une Toyota Axio. Le frère de la victime a porté plainte au poste de police de Goodlands et a ensuite transporté ce dernier, blessé à la tête, à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National.

Le frère a raconté à la police que la victime travaillait dans la boutique avec son épouse quand l'agression a eu lieu. Nous l'avons aussi rencontré et il nous a déclaré que vers environ midi, une voiture s'est arrêtée devant la boutique alors qu'il y avait peu de clients. «Mon frère a vu sortir deux personnes armées d'un gourdin, d'une barre de fer et d'un sabre. Elles ont blessé mon frère qui était dans la boutique. Il a perdu du sang après avoir été blessé au sabre. Non seulement il a été blessé mais les malfrats se sont attaqués au peu de clients qu'il y avait. Eux aussi ont été blessés.»

Il ajoute que les voisins ont été alertés par cette attaque et ils ont accourus pour porter secours aux blessés. «Pendant ce temps, ils ont démarré la voiture et se sont sauvés. Quand les policiers ont enquêté sur cette voiture, ils ont constaté que les deux personnes avaient utilisé une fausse plaque d'immatriculation. Nous avons fourni d'autres éléments à la police afin qu'elle procède à l'arrestation des malfrats. Nous espérons que la police les arrêtera et qu'elle fera la lumière sur cette affaire.»