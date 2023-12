Cameroun: Les LGBT à la croisée des repressions au Cameroun

La loi sur le libre choix sur l'orientation sexuelle sera-t-elle adoptée au Cameroun ? Ce n'est pas une évidence. Entre le poids des us et coutumes, le regard de la société fortement ancrée dans les traditions ancestrales la communauté des Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transsexuels LGBT est l'objet de toutes les repressions.

A Bonangand, un quartier de l'arrondissement de Douala 5 « Il y a deux filles qui vivent dans la même chambre, elles sont toujours ensemble et ne parlent à personne. On dit qu'elles sont mari et femme. Du jamais vu dans le quartier. Le jour ou elles seront attrapées en flagrant de rapports sexuels, elles seront zigouillées » Les jeunes de ce quartier commentent de l'actualité, de tout et de rien. Ceci est symptomatique du sentiment général d'une opposition viscérale à cette pratique d'un « autre genre au pays »

Au moment ou l'Assemblée Nationale tient sa session budgétaire, cette question n'est pas à l'ordre du jour, du moins pas pour cette session. Et pourtant, Me Alice Nkom qui a fait de la défense de minorités sexuelles son cheval de bataille n'en démord pas.

Sur sa page personnelle, on peut lire « Il est plus que nécessaire d'avoir une politique internationale forte contre les attaques contre les populations lgbt dans le monde. Les yeux fermés n'éviteront pas les catastrophes. Les droits de l'homme doivent être une priorité pour tous » La pratique reste interdite et on lui oppose la loi. L'article 347-1 intitulé Homosexualité stipule « Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs, toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe » Ajouté à cela une société homophobe qui multiplie des repressions contre les homosexuels. Dans les cabarets des grandes villes comme Yaoundé et Douala, des loubards en quête de « pédé à agresser ».

C'est le cas de yiewoundom Mouliem Arouna dont les pratiques homosexuelles ont été mises au grand jour dans son quartier ngousso à Yaoundé par sa famille conduit au commissariat de ce quartier il a été copieusement molesté. Depuis 2015 on n'a pas de nouvelles de lui.