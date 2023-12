Ethiopie: L'Éthiopie s'engage à renforcer ses relations avec l'UE et ses États membres - DPM & FM Demeke

<strong>Addis Ababa — Le gouvernement éthiopien s'est engagé à renforcer ses relations avec l'Union européenne (UE) et ses pays membres, a déclaré le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, M. Demeke Mekonnen.

Lors du dialogue avec les ambassadeurs des pays membres de l'UE aujourd'hui, M. Demeke a déclaré que notre coopération est stratégique, car l'Éthiopie et les États membres de l'UE entretiennent des relations historiques.

Ces relations ont été renforcées de manière structurée, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'UE et ses États membres ont un rôle majeur à jouer grâce à leur expertise et à leurs conseils techniques, ainsi qu'en soutenant la reconstruction et la réhabilitation des sociétés touchées par les catastrophes naturelles et les conflits.

L'ambassadeur de l'UE en Éthiopie, Ronald Kobia, a quant à lui déclaré que l'UE était un véritable partenaire de l'Éthiopie en matière de paix.

Sans paix et sans sécurité, il n'y a pas de développement, de commerce et de tourisme, a déclaré l'ambassadeur Kobia, ajoutant que "nous sommes prêts à soutenir l'Éthiopie sur la voie de la paix et de la stabilité".

Il a ajouté que l'UE et ses États membres seront mieux à même d'aider l'Éthiopie de manière efficace et durable.