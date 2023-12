Ethiopie: Inauguration à Addis-Abeba d'un centre mondial d'histoire, d'héritage et d'éducation des Noirs

<strong>Addis Ababa — Le Global Black History, Heritage and Education Center ouvrira son siège à Addis-Abeba le vendredi 8 décembre 2023.

Cette décision historique du conseil d'administration d'établir le centre à Addis-Abeba marque une étape importante pour l'organisation et témoigne du riche patrimoine de l'Éthiopie et de ses contributions inébranlables à l'histoire des Noirs en Afrique et dans le monde.

Robin Walker, membre du conseil d'administration du Global Black History, Heritage and Education Center, a déclaré à l'ENA que le centre jouera un rôle important en aidant les Noirs à étudier leur histoire commune et à rendre leur avenir plus radieux.

Corriger l'histoire du peuple noir, qui est racontée de manière déformée, et permettre au peuple noir d'écrire lui-même l'histoire objective d'aujourd'hui et du passé est propice au développement de l'unité et de la solidarité noires, a-t-il souligné.

L'autre membre du conseil d'administration, John Mathew, a déclaré que le centre jouera un rôle important dans la documentation et la transmission de nombreuses histoires qui n'ont pas été racontées depuis l'Antiquité.

Il s'agit également d'un nouveau concept visant à développer les liens entre l'Afrique et la diaspora, afin que les peuples d'Afrique se respectent, a-t-il ajouté.

Les Noirs ont un rôle à jouer en racontant leurs propres histoires, en soutenant leur patrimoine et en le transmettant aux générations futures.

L'ambassadeur d'Éthiopie au Royaume-Uni, Teferi Meles, qui accompagnait la délégation, a déclaré que le centre travaillait avec l'UA.

Malgré plusieurs demandes émanant de nombreuses régions du monde pour accueillir le centre, de nombreux facteurs ont contribué à ce que l'Éthiopie soit choisie par le conseil d'administration, a-t-il déclaré. L'Éthiopie est le berceau de l'humanité, un pays non colonisé, qui a apporté une contribution historique aux Noirs en Afrique et dans le monde, ainsi que le siège de l'Union africaine.

"Il existe de nombreux pays africains qui célèbrent l'héritage et l'histoire des Noirs. Cependant, les membres du conseil d'administration ont décidé que l'Éthiopie était le pays qui pouvait rassembler tous les Noirs en tant que centre, car c'est l'origine de l'humanité, un pays non colonisé et le siège de l'Union africaine".

Le président du Global Black History, Heritage and Education Center, Tsegaye Chemma, a déclaré que l'idée de créer ce centre existait depuis plus de vingt ans et qu'elle a finalement abouti avec le mouvement "No More".

Le chapitre de l'Union africaine compte six régions, dont cinq se trouvent évidemment en Afrique et la sixième est composée de descendants d'Africains dans différents pays du monde.

"Rien n'a été mis en oeuvre concernant cette (sixième sous-région). Pourtant, la création de ce centre aidera l'UA à promouvoir le patrimoine et l'histoire des Noirs", a déclaré M. Teferi.

Le Global Black History, Heritage and Education Center, un mouvement basé à Londres, a été fondé par un groupe d'experts dévoués du monde entier.