Maroc: La Déclaration signée par SM le Roi et le Président émirati consolide davantage les relations bilatérales exceptionnelles

Abou Dhabi — La Déclaration signée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l'Etat des Emirats Arabes Unis (EEAU), consolidera davantage les relations exceptionnelles entre le Maroc et l'EEAU, a indiqué le président de la Fédération émiratie des Chambres de Commerce et d'Industrie, M. Abdullah Mohamed Al Mazroui.

La Déclaration "Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l'Etat des Emirats Arabes Unis" et les mémorandums d'entente signés à l'occasion de la Visite Royale s'inscrivent en droite ligne de la volonté des dirigeants des deux pays frères de renforcer les relations économiques et commerciales et de les hisser à des niveaux supérieurs, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP.

Les mémorandums signés auront, sans nul doute, une incidence très positive sur les deux pays, a poursuivi M. Al Mazroui, également Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Abou Dhabi, notant qu'ils couvrent plusieurs secteurs et projets à caractère économique et à forte valeur ajoutée, notamment l'agriculture, les infrastructures, le tourisme, l'énergie, le transport, la logistique et les projets de Train à grande vitesse et du Gazoduc Maroc-Nigeria.

Le président de la Fédération émiratie des Chambres de Commerce et d'Industrie a appelé, à cet égard, les opérateurs économiques émiratis et marocains à tirer pleinement profit des occasions qu'offrent ces mémorandums, rappelant que les Emirats Arabes Unis sont le premier partenaire du Maroc en termes de volume d'investissements arabes.

Mettant en avant le positionnement géostratégique du Maroc en tant que porte d'entrée incontournable vers l'Afrique et sa proximité de l'Europe, M. Al Mazroui a estimé que les investisseurs étrangers, en général, et émiratis en particulier sont appelés à tirer profit du climat des affaires propice à l'investissement dans le Royaume, le but étant d'y implanter leurs activités économiques.