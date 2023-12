Afrique: Le Maroc et les Emirats partagent la même vision de coopération dans le secteur agricole (ministre)

Dubaï — Le Maroc et l'Etat des Emirats arabes unis partagent la même vision quant à la coopération agricole, qu'ils aspirent à renforcer encore davantage dans les différents domaines de ce secteur vital et prometteur, a affirmé, jeudi à Dubaï, le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki.

Les deux pays sont en train de mettre en oeuvre des projets d'investissement importants dans le secteur agricole, portant notamment sur la valorisation des produits de la mer, a précisé le ministre dans une déclaration à la presse à l'issue d'entretiens avec la ministre émiratie du changement climatique et de l'environnement, Maryam Al Meheiri.

Il a ajouté que les différents projets objet des discussions seront mis en oeuvre selon une approche associant une meilleure productivité avec les moindres ressources naturelles, notamment en eau, ainsi qu'une prise en compte de l'ensemble des questions en débat à la COP28.

M. Sadiki a assuré que la rencontre, qui s'est déroulée au pavillon des Emirats à la COP28, a été l'occasion d'activer le mémorandum d'entente signé entre les deux pays à l'occasion de la visite de SM le Roi Mohammed VI aux Emirats Arabes Unis et visant à asseoir les bases d'une coopération et d'un partenariat d'investissement dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche maritime.

Cet entretien a porté également sur des questions ayant trait à l'adaptation aux changements climatiques, à la mobilisation et l'économie des eaux d'irrigation, a-t-il ajouté.

Ces échanges interviennent dans le cadre de la mise en oeuvre de la Vision royale de coopération et de partenariat entre les deux pays, auxquels une nouvelle dynamique a été insufflée grâce à la récente visite du Souverain à Abou Dhabi.