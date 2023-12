Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 Décembre 2023

Rdc : Campagne électorale - Le candidat Moïse Katumbi face aux Kinois ce samedi

Le candidat président de la République, Moïse Katumbi sera face aux Kinois ce samedi 9 décembre dans le cadre de sa campagne électorale avant de se rendre dans l’espace Kasaï. Le cadre choisi pour son meeting de Kinshasa, c’est la place Sainte Thérèse, dans la commune de Ndjili. Il ne sera pas facile pour le chairman de Mazembe de convaincre l’électorat de la capitale congolaise et celui de l’espace Kasaï. Ces derniers sont réputés d’être le fief du président de la République. A Kinshasa, poursuivent-ils, il se penchera certainement sur le problème de l’insécurité avec le phénomène kuluna, le transport, l’emploi, les infrastructures… et d’autres problèmes liés à la vie sociale. (Source : Digital Congo)

Algérie : Opep+ - Alger pourrait prolonger ses coupes de production au-delà de mars 2024

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a évoqué mercredi, la possibilité de prolonger la réduction volontaire de production algérienne de pétrole au-delà de mars 2024. Une réduction qui obéit à la décision de l’Opep+ de prolonger les réductions de la production de pétrole de 3,66 millions de barils par jour (bpj), soit environ 5 % de la demande mondiale quotidienne, jusqu’à la fin de 2024. L’Algérie qui a déjà pris la décision d’une réduction de 51.000 barils par jour jusqu’au 31 mars 2024, prolongera sa réduction “en cas de nécessité”, afin d’atténuer les volatilités sur le marché international, indique le ministre dans un communiqué.« Cette mesure, adoptée de manière préventive et en concertation avec plusieurs membres de l’Opep+, vise à réaligner le marché pétrolier international sur ses fondamentaux intrinsèques plutôt que de le soumettre aux fluctuations irrationnelles des spéculateurs, responsables de la volatilité accrue et de l’instabilité observées », explique le ministre. (Source : Maghreb émergent.net)

Cameroun : Coopération régionale- Ce que Oligui est venu demander à Paul Biya.

Le chef de l’Etat gabonais vient de boucler une visite de 24 heures à Yaoundé. Arrivé à l’aéroport international de Nsimalen le 06 décembre en mi-journée, Brice Clotaire Oligui Nguema a été accueilli à la descente d’avion par le Premier ministre Joseph Dion Ngute. Puis le général de Brigade est allé à l’hôtel Hilton où il a communié avec la communauté gabonaise installée dans la capitale camerounaise, avant le tête-à-tête avec le président Paul Biya au Palais de l’Unité. Au terme de sa visite, le chef de l’Etat gabonais a confié aux médias l’objet de son déplacement. « Je me suis rendu au Cameroun pour échanger avec le président Paul Biya qui est le grand doyen de la sous-région, notamment de la situation du Gabon après le 30 août. Je suis venu implorer sa clémence afin que le Gabon revienne au sein de la Ceeac, afin que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse ». Le président du Gabon dit avoir fourni des explications au président Paul Biya en rapport avec le coup de force perpétré le 30 août dernier à Libreville ; explications assorties de promesses en faveur du Gabon. « Je pense que cette visite était importante pour nous parce que c’était une visite d’explication de ce qui s’est passé au Gabon. Le président Paul Biya nous a promis son soutien total afin que les choses reviennent à la normale au Gabon. Nous sommes à l’écoute », a déclaré le général. (Source : journal du Cameroun)

Sierra Leone : Coup d’Etat manqué- L'un des organisateurs, Amadou Koïta, a été arrêté

Le ministre a ajouté que deux de ses complices présumés ont été appréhendés en même temps qu'Amadou Koïta. Il a également remercié la population d'avoir fourni des informations sur le putschiste, ce qui « a permis de procéder à cette arrestation très importante ». Selon lui, ceux qui ont aidé les forces de l'ordre seront récompensés. Selon le média local Cocorioko, M. Koïta, militant de l'opposition et membre de la sécurité de l'ex-président Ernest Bai Koroma qui a émigré à Londres en 2019, se trouvait à Freetown, la capitale, au moment de l'attaque de l’armurerie militaire. (Source : journal du Cameroun)

Mali : Liberté de presse- Rsf déplore le silence sur l’enlèvement de deux journalistes

Reporters sans frontières (Rsf) a appelé jeudi les autorités maliennes dominées par les militaires à sortir de leur silence sur l'enlèvement il y a un mois de deux journalistes, dans un contexte de violences et de restriction de la liberté de la presse dans le pays. Le journaliste et directeur de Radio Coton Ansongo, Saleck Ag Jiddou, et un animateur de la même radio locale, Moustapha Koné, ont été enlevés le 7 novembre par "un groupe armé non identifié alors qu'ils se rendaient à Gao, plus grande ville du nord du Mali, écrit Rsf dans un communiqué. Elle demande aux autorités maliennes de prendre en charge cette affaire et de tout mettre en œuvre pour retrouver les deux journalistes sains et saufs. (Source : Afp)

Gabon : Développement durable- L’Aéroport de Libreville engagé dans la réduction des déchets

À Libreville, les responsables de l’Aéroport de Libreville (Adl) ont édifié le public sur l’approche mise en œuvre pour faire face au risque que peut générer la présence ainsi que la production de déchets sur la zone aéroportuaire. L’Aéroport de Libreville (Adl) a lancé, le 24 novembre 2023, Les journées réduction des déchets, à travers un atelier de sensibilisation. Ce, afin de présenter l’étendue des risques que peut générer la prolifération des déchets au sein de l’espace aéroportuaire et les solutions à apporter pour y remédier. (Source : alibreville.com)

Niger : Sanctions contre le pouvoir militaire- La Cour de justice de la Cédéao rejette les requêtes de Niamey

La Cour de Justice de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a rendu son verdict sur les mesures provisoires dans l'affaire opposant l'État du Niger à la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement. L'annonce a eu lieu ce jeudi 7 décembre 2023.Dans sa décision, la Cour a statué que les militaires ayant pris le pouvoir au Niger n'avaient aucune qualité pour représenter l'État du Niger et, par conséquent, n'étaient pas habilités à saisir la juridiction communautaire. Les juges ont déclaré les requêtes principales et secondaires introduites par l'État du Niger et sept autres plaignants « irrecevables ». Ces requêtes portaient sur la légalité des sanctions économiques et financières décidées par la Conférence des Chefs d'État lors de leur sommet extraordinaire du 30 juillet 2023, en réponse au coup d'État survenu le 26 juillet. Les plaignants sollicitaient l'annulation de toutes les décisions de la Cédéao, y compris celle autorisant une intervention armée contre la République du Niger. (Source : aniamey.com)

Cote d’Ivoire : Fraudes et pratiques illégales- Le gouvernement ferme 1022 centres de santé

L'État a décidé de frapper fort les opérateurs privés du milieu de la santé, qui se livrent à des pratiques illégales et dangereuses pour la population.Avec panache, sans relâche, le gouvernement s’attache à la tâche. Avec en perspective, l’amélioration des conditions de vie des populations, notamment au niveau de la santé. Accusées d’exercer dans l’illégalité, 1022 structures sanitaires privées sont désormais fermées. Le gouvernement a ordonné le mercredi 6 décembre 2023, leur fermeture en se fondant sur une enquête.« Sur un total de 1464 structures sanitaires privées à l’intérieur du pays, 343 ont une existence légale, 99 exercent avec un agrément provisoire et 1022 ne disposent d’aucun document administratif et exercent dans l’illégalité », a souligné, à l’issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, citant les résultats de cette enquête. (Source : fratmat.info)