Cote d'Ivoire: Adjamé /Chargements et déchargements des gbakas sur le site de l'ancienne casse- Le Corsytran-CI apporte son soutien au maire

C’est un soutien de taille que Soumahoro Farikou, le député –maire de la commune d’Adjamé, a reçu le jeudi 7 décembre de la part des acteurs du transport regroupés au sein du Collectif pour la réunification des syndicats des transporteurs de Côte d’Ivoire (Corsytran-CI), présidé par Camara Ousmane. En effet, dans une brève adresse dans les locaux de leur siège, ces acteurs du transport d’Adjamé, ont tout simplement applaudi et apprécié la décision du maire visant à interdire la rentrée des véhicules à Adjamé.

Ils devront désormais charger et décharger sur le site de l’ancienne casse. Cela, en vue de rendre fluide cette commune commerciale surtout pendant la Can. Lisant la déclaration liminaire du président du Corsytran-CI, Ouattara Siaka de l’Union des chauffeurs de la commune d’Adjamé (Ufca), a rendu gloire à Dieu et félicité le député-maire pour son initiative. « (…) Nous avons toujours été à la recherche de gares. Si aujourd’hui notre maire nous octroie un site, on ne peut que s’en frotter les mains et lui exprimer toutes nos gratitudes. Au nom du président Camara Ousmane, au nom de toutes les organisations professionnelles membres du Corsytran-CI et en mon nom personnel, je dis mille fois merci à notre premier magistrat », a-t-il dit.

Non sans dire : « (…) C’est une grosse épine qu’il vient d’enlever de nos pieds. Nous en sommes très satisfaits ». Aussi, il a formulé des doléances, dont l’électrification du site et son adduction en eau potable.