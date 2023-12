Afrique de l'Ouest: Un programme rizicole pour quatre pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal

Dakar — Le programme ''Renforcer les petites et moyennes entreprises d'Afrique de l'Ouest dans les chaînes de valeur du riz (EWASME)'' a été lancé avec un financement initial de 9 millions de dollars US, environ 5 milliards 466 millions 547 mille 700 francs CFA, au profit de la Guinée, du Niger, du Sénégal et de la Sierra Leone, a constaté l'APS, jeudi, à Dakar.

C'est une initiative du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et de la Banque islamique de développement (BID).

Le programme EWASME est destiné aux petites et moyennes entreprises de la filière riz des quatre pays concernés.

Le financement global prévu par le PNUD est de 20 millions de dollars US, environ 12 milliards 147 mille 479 mille francs CFA, selon Njoya Tikum, le directeur de cette institution spécialisée des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Le PNUD a choisi la BID comme partenaire de la phase expérimentale de cette initiative, selon Njoya Tikum.

''Nous estimons que le marché de riz de la sous-région, qui représente à peu près 10 milliards de dollars US (environ 6 milliards 73 millions 615 mille 200 francs CFA), est une opportunité à exploiter pour ces pays'', a-t-il dit.

''Ce sont les plus grands consommateurs de riz de la région'', a rappelé M. Tikum.

Ce fonctionnaire du PNUD, représentant au Sénégal de ladite institution des Nations unies en même temps, signale que ''les femmes sont très engagées dans la production de riz'', dans les quatre pays ciblés.

Les petites et moyennes entreprises bénéficiaires du programme devraient générer 20.000 emplois directs, selon lui.

Le Sénégal veut s'assurer que ''les femmes deviennent de plus en plus compétitives et participent à l'accroissement de l'offre, comme le préconise le gouvernement'', a dit le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Papa Malick Ndao, lors du lancement du programme.