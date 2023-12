Seychelles: Le secrétaire général de la Fédération pakistanaise des journalistes exhorte les médias du monde entier à promouvoir la paix

Le secrétaire général de la Fédération pakistanaise des journalistes, Azeem Rana Muhammad, a exhorté les professionnels des médias à jouer leur rôle vital pour réduire la violence, la haine et les troubles dans le monde et promouvoir la paix et l'harmonie entre les différentes religions, régions et communautés pour créer ce monde. digne d'être vécue.

Cela s'est produit lors du Forum international : « Les médias et leur rôle dans l'alimentation de la haine et de la violence (Dangers de la désinformation et des préjugés) », qui s'est tenu dimanche 26 novembre 2023 dans la ville de Djeddah, dans le Royaume d'Arabie saoudite. sous le patronage et en présence de Son Excellence le Secrétaire général de la Ligue musulmane mondiale, président de l'Association des savants musulmans, Son Excellence Cheikh Dr. Muhammad bin Abdulkarim Al-Issa, et Son Excellence le superviseur général des médias officiels de la État de Palestine, ministre Ahmed Assaf.

Lors de sa participation à la quatrième session intitulée « Alliances religieuses et médiatiques pour faire face aux discours de haine et à l'extrémisme », Azeem Rana Muhammad a déclaré que les médias internationaux doivent soutenir les journalistes en Palestine pour réduire les pertes dans leurs vies.

Azim a souligné que les institutions médiatiques ont tous les droits pour gérer leurs affaires et gagner leur vie, mais que leur devoir premier est d'être impartiales, soulignant que c'est la clé fondamentale de la paix, mettre fin aux différences entre les nations et les rapprocher.

Il a souligné que les journalistes représentent la paix et que la paix est la véritable essence du journalisme, appelant à promouvoir l'idée d'une couverture impartiale pour apporter la paix dans le monde à travers des séminaires, des discussions et des cours de formation en coopération avec la Fédération internationale des journalistes, la Ligue musulmane mondiale et Fédération des agences de presse des pays de l'Organisation de la coopération islamique.

Le secrétaire général de la Fédération pakistanaise des journalistes a déclaré que le forum doit envoyer un message fort au monde entier selon lequel le journalisme doit être pour la paix et l'égalité, afin que nous puissions éliminer l'injustice et les éléments de haine dans la société, soulignant la nécessité du journalisme. être libre de tout préjugé religieux, mettre fin à la haine, diffuser le message de paix et promouvoir l'humanité.

Il a ajouté : En tant que secrétaire général de la Fédération pakistanaise des journalistes affiliée à la Fédération internationale des journalistes, je transmettrai ce message à la Fédération internationale des journalistes afin que la déclaration publiée ici atteigne le monde entier à travers le journalisme, où des médias forts peuvent apporter la paix. .

Il a annoncé que la Fédération est prête à jouer son rôle en coopération avec la Fédération internationale des journalistes, la Ligue musulmane mondiale et la Fédération des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique pour renforcer le rôle des médias