Mali: Avant son retrait de la région de Mopti, la MINUSMA cède du matériel à l'état et à la société civile

Avant sa fermeture définitive, comme dans d'autres régions, le bureau de la MINUSMA à Mopti a cédé du matériel et des équipements de bureau ainsi que des médicaments à 47 organisations de la société civile et plusieurs services déconcentrés et décentralisés de l'Etat.

Les organisations et structures bénéficiaires sont des partenaires avec lesquelles la Mission de l'ONU a collaboré dans le cadre de l'exécution de son Mandat, près de dix années durant dans les régions du Centre du Mali, plus particulièrement à Mopti et Sévaré mais aussi à Douentza, San, Ségou, Koro, Bankass et Bandiagara.

Jens KRISTENSEN, chef du Bureau régional, a salué l'excellente collaboration qui a prévalu entre la Mission et ses partenaires et précisé que, « la MINUSMA a voulu apporter un dernier soutien pour aider chaque partenaire à bien jouer son rôle et ses engagements dans l'exécution de son travail et ses responsabilités à travers le don de ces équipements ».

Du côté des bénéficiaires, l'Abbé Jean KENE, Coordinateur du Centre Hospitalier Mali-Gavardo (l'une des 47 structures bénéficiaires) s'est réjoui « de ce geste qui contribuera à améliorer le quotidien de ses patient(e)s ». Des propos appuyés par ceux du chef de village de Douentza, Aboubacar CISSÉ, dont la chefferie a également reçu du matériel de bureau. Le notable s'est dit « surpris mais également émerveillé de la taille du don », car « ces équipements nous donnent assez de ressources pour accueillir nos visiteurs ». Albassa MAIGA, délégué du maire de la Commune urbaine de Mopti a, pour sa part, estimé que « cet appui technique est un dernier souvenir que nous gardons, en témoignage de notre reconnaissance envers la MINUSMA au niveau de Mopti ».

Cette action du bureau régional de la MINUSMA à Mopti, est la dernière avant sa fermeture définitive prévue pour le 8 décembre 2023. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la résolution 2690 (2023), à travers laquelle le Conseil de Sécurité a décidé de la fermeture de la MINUSMA au 31 décembre 2023, à la suite de la demande des autorités maliennes.