Maroc: Al Hoceima - Rencontre de communication sur la remise des majorations de retard de la CNSS

Al Hoceima — La direction régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a organisé, mercredi à Al Hoceima, une rencontre de communication sur la remise des astreintes, des amendes et frais de recouvrement de la CNSS dus au titre des exercices 2024 et antérieures.

Organisée en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), en présence de responsables locaux et acteurs économiques, cette rencontre a été l'occasion de braquer les projecteurs sur les nouveautés et dispositions juridiques et financières qui intéressent les adhérents de la Chambre, à la lumière de la décision n°05/2023 de la ministre de l'économie et des finances, datée du 17 octobre, ainsi que la décision du conseil administratif de la CNSS tenu le 7 novembre.

Cette rencontre vise à inciter les entreprises et les professionnels de la région du Nord en général, et de la province d'Al Hoceima en particulier, à bénéficier de cette remise et à leur permettre de régler leur situation auprès de la CNSS, ainsi qu'à mettre en avant les motifs de cette décision, ainsi que les délais et les taux de remise.

Elle s'est attelée sur les objectifs et l'importance de la décision du ministère de l'Economie et des finances, et les moyens d'en bénéficier pour les entreprises au niveau régional.

L'accent a également été mis sur la mobilisation des ressources matérielles et humaines de la Chambre, en coopération avec la direction régionale de la CNSS, pour assurer le succès de la mise en œuvre de cette décision.

A cette occasion, l'importance du portail "damancom" a également été soulignée pour faciliter l'accès à divers services, notamment le dépôt des demandes de remise des astreintes et des amendes, et la facilitation des démarches pour les personnes concernées souhaitant bénéficier de ces remises.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la commission régionale des services de la CCIS-TTA, Imad Belhaj, a souligné que la décision de remise des astreintes, des amendes et frais de recouvrement de la CNSS dus au titre des exercices 2024 et antérieures revêt une importance particulière pour les entreprises et les professionnels, puisqu'elle leur permet de régulariser leur situation avec la CNSS, notant que cette réunion a été l'occasion de présenter les moyens de bénéficier de ces remises, et de cerner tous les aspects de cette question.

Cette rencontre a permis également à certains professionnels de bénéficier d'entretiens individuels avec les cadres de la CNSS, afin de trouver des solutions à certaines de leurs questions, notamment celles liées à l'accumulation de dettes qui doivent être payées et la régularisation de leur situation.

Une rencontre similaires se tiendra à Larache le 8 décembre.