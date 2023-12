Maroc: Justice pénale - Élection du Maroc à la Présidence de la 32ème session de la CCPCJ

Vienne — Le Maroc a été élu, jeudi, par acclamation, en tant que Président de la 32ème session de la Commission des Nations Unies pour la Prévention du Crime et la Justice Pénale (CCPCJ), suite à la décision du Groupe Africain de Vienne de présenter, à l'unanimité, la candidature de l'ambassadeur représentant permanent du royaume à Vienne, Azzeddine Farhane, à ce poste.

Cette élection constitue une nouvelle reconnaissance de la contribution substantielle du Royaume au débat international sur la prévention du crime et de la justice pénale, et de la crédibilité des actions du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, selon la Représentation permanente du Maroc à Vienne.

À cette occasion, M. Farhane a assuré, conjointement avec le Président de la 66ème session de la Commission des Stupéfiants (CND), la présidence de la session de reprise de la CND et de la CCPCJ pour examiner le rapport du Groupe de travail chargé d'améliorer la gouvernance et la situation financière de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime.

Par ailleurs, M. Farhane présidera, vendredi, la 32ème session de la CCPCJ, qui sera consacrée à l'examen des questions budgétaires et de gestion stratégique, ainsi qu'au suivi du 14ème Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale et des préparatifs du 15ème Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale.

La session traitera également de la contribution de la CCPCJ aux travaux du Conseil Économique et Social, y compris l'examen et la mise en oeuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, ainsi qu'à l'élection des nouveaux membres du Bureau de la 33ème session de la CCPCJ, qui aura lieu à Vienne, en mai 2024.

La CCPCJ est le principal organe décisionnel des Nations Unies dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, dont le mandat vise à améliorer l'action internationale pour combattre la criminalité nationale et transnationale et l'efficacité des systèmes d'administration de la justice pénale.

La Commission constitue, en outre, un forum pour les États membres consacré à l'échange d'expertise et d'expérience, afin de développer des stratégies nationales et internationales et de déterminer les priorités de la lutte contre la criminalité.