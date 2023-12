Sénégal: 20ème Assemblée Générale du Réseau Libéral Africain - Plaidoyer contre l'extrémisme violent, le populisme et l'intolérance

Le réseau libéral africain a célébré hier, mercredi 6 décembre 2023, à Dakar, sa 20ème Assemblée générale marquant ainsi ses 20 ans d'existence. Lors de cette cérémonie, les libéraux ont plaidé contre l'extrémisme, le populisme et à l'intolérance qui menacent les diversités et la coexistence. A cet effet, des responsables dirigeants libéraux ont souhaité voir les démocrates au pouvoir et diriger l'Afrique.

Prenant la parole hier, mercredi 4 décembre, lors de la cérémonie des 20 ans de l'Assemblée générale du réseau libéral africain, Mme Hakima El Haite, président de l'Internationale libérale se dit consciente des valeurs qui réunissent les libéraux et des défis que rencontre l'Afrique.

«Je suis consciente en tant que présidente de l'Internationale libérale de votre dévouement, engagement à servir les valeurs qui nous réunissent aujourd'hui. Je suis aussi consciente des difficultés et des défis que vous rencontrez. Donc, il faut reconnaitre les défaillances et les vulnérabilités que le continent africain rencontre en ce moment, à savoir sur le plan des droits de l'homme, de la violation humaine, de l'économie et de l'égalité des changes», a-t-elle déclaré.

«J'ai espoir et un rêve que l'Afrique pourra réussir malgré les difficultés qu'il rencontre. Et moi à chaque fois que je regarde notre continent, je me dis, j'ai un espoir et un rêve. Parce que cette Assemblée qui a commencé par 7 membres au départ, est aujourd'hui représentée par 29 pays. Car, en tant qu'africain, je vois que le futur de l'Afrique est entre les mains des démocrates et des libéraux», a-t-elle soutenu.

%

A son tour, Gilbert Noel Ouédraogo, président du Réseau libéral africain s'est adressé à ses amis avec un sentiment de fierté et de responsabilité. «C'est le réseau le plus vaste et le plus influent de partis politiques libéraux en Afrique, nous devons nous réjouir de cela», a-t-il dit.

Et d'ajouter : «Notre engagement envers les principes démocratiques et les droits de l'homme et l'Etat de droit a eu un impact significatif sur le continent africain. Nous assistons à la croissance des idées et des valeurs libérales, marquée ainsi par l'évolution et le pluralisme politique, et l'inclusion dans de nombreux pays ».