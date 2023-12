Afrique: Marcel Kohler - 'Nous sommes prêts à rencontrer cette jeune équipe du CR Belouizdad.''

Ils sont nés prêts ! C'est ainsi qu'on pourrait résumer les propos de Marcel Kohler, l'entraineur d'Al Ahly avant d'affronter le CR Belouizdad, vendredi lors de la troisième journée de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies.

Kohler a expliqué que ses joueurs feront tout ce qu'ils peuvent pour remporter une nouvelle Ligue des Champions et a également le CR Belouizdad, son prochain adversaire pour son titre de champion d'Algérie.

''Belouizdad, est un compétiteur qui possède des sacrés arguments et a un fort désir de remporter la victoire afin d'ajuster sa position dans le groupe.''

Le tacticien suisse a évoqué les difficultés tactiques de ses poulains dues selon lui à la fatigue et au rythme du championnat domestique ajouté à celui des rassemblements en équipe nationale : '' Les joueurs ont besoin de repos et de récupération afin de ne plus être affectés par ces facteurs. Heureusement que j'ai en ma possession un groupe de professionnel qui arrive à gérer tout cela."

De son côté, le capitaine du club d'Al-Ahly, Mohamed El-Shenawy, présent également en conférence de presse a souligné que lui et ses coéquipiers se concentrent sur le match contre CS Belouizdad et que rien d'autre ne perturbent leur esprit : " Notre équipe d'Al-Ahly comprend un groupe de joueurs qui a de l'expérience et qui est habitués à enchaîner les tournois''