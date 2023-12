Afrique: A une réunion ministérielle au Ghana, 57 pays promettent de renforcer les opérations de paix de l'ONU

Lors de la première Conférence ministérielle sur le maintien de la paix tenue en Afrique, 57 États membres ont annoncé de nouveaux engagements pour répondre aux défis et besoins actuels et futurs des opérations de paix de l'ONU, dans le cadre des efforts pour améliorer leur efficacité.

« Les promesses concrètes générées par cet événement historique fourniront le coussin dont les opérations de paix de l'ONU ont besoin pour exécuter des mandats complexes dans des environnements complexes », a déclaré la ministre ghanéenne des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale, Shirley Ayorkor Botchwey.

« Alors que les missions font face à des défis sans précédent, le soutien politique et les promesses concrètes reçus aujourd'hui contribueront à renforcer notre efficacité », a déclaré le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, lors de la conférence qui s'est déroulée pendant deux jours à Accra, au Ghana.

« L'objectif du maintien de la paix est d'aider les parties à mettre fin au conflit en concluant et en mettant en oeuvre des accords de paix et les processus politiques associés. Dans un monde plus divisé que jamais, l'engagement uni et actif des États membres dans ce processus est essentiel », a-t-il ajouté.

Aider les missions à devenir plus agiles et robustes

La réunion ministérielle a débouché sur de nouveaux engagements importants dans des domaines où les besoins sont grands, tels que les unités d'aviation et d'infanterie, y compris les forces de réaction rapide et les unités à déploiement rapide, pour aider les missions à devenir plus agiles et plus robustes dans leur réponse aux menaces.

Les États membres ont également promis des unités de reconnaissance et des unités habilitantes critiques, telles que les unités de neutralisation des explosifs et munitions. Ensemble, ces capacités spécialisées contribueront à la protection des civils et amélioreront la sûreté et la sécurité des soldats de la paix.

Conformément aux thèmes centraux de la réunion, les États Membres se sont engagés à nouveau à déployer davantage de femmes dans les opérations de maintien de la paix, y compris à des postes de direction.

Des engagements ont également été annoncés pour améliorer la gestion environnementale des missions en exploitant les nouvelles technologies et en passant aux énergies renouvelables, ainsi qu'en laissant un héritage environnemental positif dans les pays hôtes.

En outre, les États Membres ont fourni un nouveau soutien pour renforcer les services de santé mentale pour les Casques bleus en uniforme, la transformation numérique des opérations de maintien de la paix et des ressources pour renforcer la communication stratégique et lutter contre la désinformation.

Le Secrétaire général adjoint à l'appui opérationnel, Atul Khare s'est dit « particulièrement reconnaissant pour les engagements qui renforcent les partenariats pour améliorer les capacités des soldats de la paix en uniforme et d'autres qui améliorent notre soutien logistique et sanitaire ainsi que réduisent notre empreinte environnementale sur le terrain ». Selon lui, cela souligne le rôle central que joue le partenariat dans le maintien de la paix des Nations Unies.

« Nous sommes pleinement déterminés à faire tout notre possible pour aider les États membres à mettre en oeuvre leurs engagements visant à rendre le maintien de la paix plus efficace, plus efficient et plus percutant », a-t-il ajouté.

Lutter contre les abus et l'exploitation sexuelle

De sont côté, la Secrétaire générale adjointe à la stratégie de gestion, aux politiques et à la conformité, Catherine Pollard, a rappelé que « chaque soldat de la paix doit servir avec honneur, en respectant nos normes et la réputation des Nations Unies. Il s'agit d'une condition essentielle pour l'acceptation par les communautés locales et pour mettre en oeuvre efficacement nos mandats ».

« Nous travaillons en partenariat étroit avec les pays contributeurs de troupes et de policiers pour garantir le respect de ces normes, et je remercie tous les États Membres qui se sont engagés à travailler avec nous pour gérer les risques d'exploitation et d'abus sexuels, en particulier, en mettant l'accent sur la prévention. Je remercie également les États membres qui ont volontairement contribué au Fonds d'affectation spéciale en faveur des victimes d'exploitation et d'abus sexuels et accueille favorablement toute nouvelle contribution », a-t-elle ajouté.

Mercredi, à la clôture, le Ghana a passé le relais à l'Allemagne, qui accueillera la prochaine conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix en 2025.

Plus de 70.000 soldats de la paix, qui servent actuellement dans 12 missions à travers le monde, contribuent à sauver des vies, à prévenir les conflits et à créer les conditions d'une paix durable.