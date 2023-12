Angola: Les petites entreprises angolaises stimulent la croissance économique

Hirondino Garcia et sa femme, Carolina, entretiennent une relation unique en son genre qui est riche d'enseignements pour les nouvelles entreprises, en particulier en Afrique.

Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) sont l'épine dorsale de toute économie. Bien que l'économie angolaise ait connu une croissance impressionnante de 3,1 % en 2022, la Banque mondiale a attribué cette croissance principalement à l'augmentation des recettes pétrolières et à l'amélioration de la gestion économique.

Reconnaissant la nécessité pour le pays de diversifier son économie, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) aide activement le gouvernement à mettre en oeuvre un vaste programme Train for Trade II financé par l'Union européenne et visant à autonomiser des milliers d'entrepreneurs angolais principalement impliqués dans les MPME. Afrique Renouveau a interrogé trois propriétaires de petites entreprises prospères pour faire la lumière sur les facteurs clés de leur succès et les perspectives qu'ils entrevoient pour leurs entreprises et leur pays.

Hirondino et Carolina : En affaires comme en amour

Comment le travail acharné d'un couple aimant profite à la société.

Hirondino Garcia et sa femme, Carolina, entretiennent une relation unique qui est riche d'enseignements pour les nouvelles entreprises, notamment en Afrique. Ils gèrent ensemble plusieurs petites entreprises : un fast-food chic, un centre de formation à l'entrepreneuriat, des biens immobiliers, une boulangerie, une ferme et une salle de sport.

Qu'est-ce qui fait que leur partenariat fonctionne ?

Tout d'abord, ils se complètent bien. Deuxièmement, ils séparent leur travail de leur vie de famille. Troisièmement, ils impliquent leurs employés dans leur entreprise, ce qui crée des liens solides et aide les gens à améliorer leur vie. Enfin, ils contribuent à la société de plusieurs manières.

Nous contribuons chacun de manière différente.

Carolina explique : "Nous contribuons chacun de manière différente au succès de l'entreprise. Mon mari est audacieux et prend des risques, tandis que je suis plus prudente et je m'occupe des détails."

Hirondino ajoute : "Elle apporte le calme et sait gérer."

Le travail reste au bureau

Leur parcours a commencé il y a 38 ans, lorsqu'ils se sont mariés. Carolina, qui a étudié la gestion et l'économie, travaillait dans le département des ressources humaines et de la planification financière d'une entreprise, et Hirondino était producteur de télévision.

Hirondino a quitté son emploi à la télévision, s'est engagé dans l'armée nationale, puis a quitté l'armée pour créer une agence de voyage. Il a demandé à Carolina de l'aider à la gérer après qu'elle ait perdu son emploi. Elle a utilisé ses compétences et son expérience pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise, et Hirondino a utilisé ses relations pour attirer des clients.

Leur plus grand atout en tant que partenaires en affaires est leur amour de leur travail. "Nous faisons les choses avec amour", déclare Carolina. Mais travailler ensemble en tant qu'époux n'est pas sans difficultés.

Carolina décrit son mari comme "un homme très actif, un bourreau de travail". À une époque, il rentrait à la maison et parlait affaires, mais je lui disais : "Je suis d'abord ta femme, pas seulement une partenaire en affaires". Il a compris. Le travail doit rester au bureau".

Hirondino est d'accord : "Le fait de ramener des affaires à la maison peut nuire à notre relation".

La création d'emplois peut favoriser l'émergence d'entrepreneurs

Les Garcias créent également des emplois, contribuant ainsi à la croissance de leur communauté. Ils ont employé plus de 40 salariés directs et de nombreux employés de soutien.

L'un des secrets de leur réussite est de traiter leurs employés comme des membres de la famille, comme s'ils faisaient partie intégrante de leur entreprise. Elle encourage également ses employés à créer des entreprises secondaires.

Par exemple, un employé a lancé un service de livraison de motos, un autre a commencé à fabriquer des yaourts, et ces deux entrepreneurs fournissent des services et des produits à l'entreprise du couple. Leurs anciens employés continuent à les soutenir avec de bonnes idées.

Outre la gestion de leur entreprise, Hirondino et Carolina rendent service à leur communauté. Chaque mois, ils distribuent des repas à 600 personnes dans le besoin dans des églises et des hôpitaux.

Les entrepreneurs à succès continuent d'apprendre

Bien que les Garcias géraient déjà leur portefeuille d'affaires, ils ont décidé de participer à une formation à l'entrepreneuriat en 2018, organisée par la CNUCED en collaboration avec le gouvernement angolais et financée par l'Union européenne. Le programme Train for Trade II leur a ouvert les yeux sur de nouvelles possibilités.

"Il nous a permis d'en apprendre davantage sur la gestion d'une entreprise, nous a encouragés à créer d'autres entreprises et à confier des tâches importantes à nos employés", a déclaré M. Hirondino.

L'UE et la CNUCED ont choisi l'institution nationale d'accueil Empretec Prestígio-Liga de Empresários e Executivos de Angola, l'organisme de formation fondé par les Garcias, pour aider à la mise en oeuvre du projet Train for Trade II. Cette initiative aide l'Angola à diversifier son économie en renforçant ses capacités de production, notamment en formant les entrepreneurs aux techniques modernes de gestion d'entreprise.

Les femmes peuvent diriger et réussir dans les affaires

Le rôle de Carolina en tant que manager compétent montre que les femmes peuvent être des leaders efficaces dans le monde des affaires.

Nous avons le devoir de l'enseigner à nos enfants. En Angola, comme ailleurs en Afrique, les filles sont très intelligentes et dynamiques. Nous devons simplement leur donner les moyens d'agir.

Hirondino et Carolina ont trois enfants, dont l'aînée est une fille, et ils veulent leur apprendre à devenir eux aussi des entrepreneurs. Ils croient au potentiel des filles pour réussir dans les affaires, tout comme leurs employés, qui sont pour la plupart des femmes.

"Nos parents ne nous ont pas enseigné la gestion d'entreprise, mais nous avons le devoir de l'enseigner à nos enfants", a déclaré M. Hirondino. "En Angola, comme ailleurs en Afrique, les filles sont très intelligentes et dynamiques. Nous devons simplement leur donner les moyens d'agir.

Elles anticipent l'avenir avec enthousiasme. Leur dernière incursion est un gymnase, le plus récent ajout à leur portefeuille. Elles se sont lancées dans l'agriculture, cultivant 1 000 hectares de terres, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire de leur pays tout en augmentant leurs revenus.

En résumé, l'histoire de Hirondino et Carolina est celle de l'amour, du travail acharné et de l'impact positif qu'un couple dévoué peut avoir sur sa communauté et dans le monde des affaires.