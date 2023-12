Algérie: Oran - Célébration de la Journée mondiale de la langue arabe en décembre

ORAN — La wilaya d'Oran abritera prochainement la manifestation internationale "Semaine de la langue arabe" et le Congrès international "langue arabe, défis et perspectives dans un monde en mutation", du 12 au 18 décembre en cours, à l'occasion de la Journée mondiale de la langue arabe, a-t-on appris des organisateurs.

Cette manifestation, placée sous le slogan "la langue arabe est éclairante", est organisée par l'Académie oranaise des études scientifiques et l'interaction culturelle en coopération avec le Haut Conseil de la langue arabe, le Laboratoire de traitement automatique de la langue arabe à l'Université de Tlemcen, la Fondation Imam Houari d'Oran, le Laboratoire du patrimoine scientifique et culturel de la région de Tamanrasset, le Groupe académique international en Irak et l'Université libanaise des lettres et des sciences humaines, ainsi que l'Organisation internationale libyenne pour les sciences de la langue arabe, a souligné la présidente de l'Académie, Souad Besnassi.

Cette manifestation scientifique et culturelle réunit des universitaires de différentes universités du pays et de l'étranger, sachant que les conférences programmées dans le cadre de la semaine de la langue arabe, qui sera organisée du 12 au 17 décembre, seront présentées par téléconférence, a ajouté Dr Besnassi, qui est membre du Haut Conseil de la langue arabe.

Le Congrès international "langue arabe, défis et perspectives dans un monde en mutation" sera également organisé, le 18 décembre en cours, en mode présentiel et à distance, a-t-on indiqué.

Lors de la Semaine de la langue arabe et du Congrès, une série de conférences a été programmée, notamment "les efforts du Haut Conseil de la langue arabe dans la numérisation", "la langue arabe dans la culture de l'information", "une vision et une stratégie pour soutenir la présence de la langue arabe dans les organisations internationales", "le rôle de la langue arabe et son impact dans la préservation du patrimoine culturel et civilisationnel" et "la relation de la langue arabe avec diverses sciences".

Il sera également question de "l'utilisation des moyens audiovisuels dans l'enseignement de la langue arabe", "la numérisation du texte coranique", "le discours médiatique de la résistance palestinienne", "la réalité de l'utilisation de la langue arabe dans les médias", entre autres.