Algérie: Ouargla - L'impact de l'Intelligence artificielle sur la créativité humaine, thème des journées littéraires

OUARGLA — L'impact de l'Intelligence artificielle sur la créativité humaine a été au centre des travaux des journées littéraires et culturelles qui se poursuivent jeudi à la bibliothèque principale de lecture publique "Moudjahid Mohamed Tidjani" de Ouargla.

Dans sa communication intitulée "Intelligence Artificielle et la mort de l'énoncé", le Dr. Hamza Guerira de l'Université Kasdi Merbah de Ouargla, a énuméré les effets de l'intelligence artificielle sur la créativité culturelle humaine.

Selon lui, l'intelligence artificielle est devenue par la force des choses un programme moderne à grande importance pour les créateurs dans la mesure où elle accomplit des tâches démesurées en termes de production littéraire supérieure du produit humain.

Et d'ajouter que "cette haute nouvelle technologie aura une grande influence sur la créativité humaine de par les atouts techniques dont elle dispose en matière de production de connaissance, d'analyse et de consistance des énoncés et oeuvres littéraires".

Pour sa part, la Dr. Ahlam Bencheikh, de la même institution universitaire de Ouargla, a abordé les restrictions méthodologiques à respecter par l'intelligence artificielle qui n'a, a-t-elle souligné, épargné aucun domaine scientifique, constituant, de ce fait, une menace sur l'originalité des recherches scientifiques".

Selon la conférencière, plusieurs institutions universitaires mondiales ont, par souci de remédier à cette invasion technologique intelligente des recherches académique, mis à la disposition des chercheurs un guide méthodique tendant à contrôler l'élaboration des oeuvres et déterminer le champ d'utilisation de l'intelligence artificielle.

Initiée en coordination avec l'association "littérature, création et livre", cette rencontre (6-7 décembre) qui regroupe une pléiade d'hommes de lettres et universitaires a été riche en communications afférentes aux "applications de l'intelligence artificielle dans les études littéraires" et "la créativité littéraire et l'intelligence artificielle, une lutte existentielle".

"La pensée industrielle et l'élimination de la créativité humaine" et "l'intelligence artificielle et ses applications dans la littérature et la culture", figuraient également au programme de cette rencontre qui a été marquée par la lecture des récitals poétiques et de chants lyriques animés par des aèdes et artistes locaux.