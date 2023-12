Tunisie: -Elections-El Omrane supérieur - La candidate Hela Shili propose de lancer des projets de développement en partenariat avec les secteurs privé et public

Tunis — La candidate aux élections municipales locales de la circonscription électorale D'el Omran supérieur, Hela Shili, a souligné qu'elle envisage mettre sur pied des projets de développement en partenariat avec les secteurs privé et public et la société civile. Agée de 41 ans et fonctionnaire au Ministère de l'Enseignement Supérieur, la candidate a déclaré aujourd'hui, jeudi, à l'agence TAP que son programme électoral est centré autour de l'instauration de plusieurs projets de proximité, dont notamment, la création d'une bibliothèque-pilote moderne et d'un centre de recyclage des déchets.

Bien plus, elle envisage renforcer le dispositif des garderies et des crèches scolaires à travers un programme de mise à niveau et d'une politique de réhabilitation les ciblant.

La candidate a affirmé que la circonscription d'El Omrane supérieur s'est imposée au fil des années en tant que pôle estudiantin, soulignant que plus de trois mille étudiants sont actuellement hébergés dans des foyers universitaires et privés ou à travers la location de logements. D'où l'intérêt accru de créer un restaurant universitaire en partenariat entre les secteurs public et privé.

Un tel projet, a-t-elle dit, a le double mérite de favoriser la dynamique économique dans le secteur et de créer des opportunités d'emploi supplémentaires pour les habitants de la région.

La circonscription électorale d'El Omrane Supérieur compte 13 candidats directs et 3 candidats pour le siège réservé aux personnes porteuses de handicap (candidatures soumises au tirage au sort).

La localité Elle compte, également, 48903 habitants. Jusqu'à fin novembre, le nombre des électeurs inscrits est de 43165. Rappelons que l'actualisation du registre électoral se poursuit au 8 décembre.