Tunisie: Elections-El Omrane supérieur - Le candidat Ridha Mejri promet la création d'une entreprise citoyenne à caractère culturel

Tunis — Le candidat aux élections locales, Ridha Mejri a promis d'oeuvrer autant que possible à créer une entreprise citoyenne à caractère culturel et récréatif, soulignant que ce projet contribuera à trouver une solution au problème de chômage dans la circonscription, tout comme il va aider les jeunes désoeuvrés à sortir de la spirale de la délinquance juvénile.

Agé de 45 ans et directeur technique dans une entreprise privée, le candidat a déclaré à l'agence TAP, jeudi, qu'en cas de son élection, il va collaborer avec l'équipe du conseil local pour renforcer davantage le contrôle sur l'action municipale dans l'objectif de conférer un surcroit d'efficacité et d'efficience aux prestations de services rendus aux citoyen et de veiller à ce que ces services soient largement accessibles à tous les quartiers relevant de la circonscription territoriale d'El Omrane supérieur.

Le candidat Ridha Mejri s'est également engagé à déployer tous les efforts en vue d'identifier les moyens et les mécanismes permettant d'embaucher les sans emploi, en particulier les diplômés du supérieur et d'oeuvrer à les intégrer dans le circuit économique de la région à travers le lancement de petits et moyens projets de manière à contribuer à booster le développement et la croissance dans la région.

La circonscription électorale d'El Omrane Supérieur compte 13 candidats directs et 3 candidats pour le siège réservé aux personnes porteuses de handicap (candidatures soumises au tirage au sort).

La localité Elle compte, également, 48903 habitants. Jusqu'à fin novembre, le nombre des électeurs inscrits est de 43165. Rappelons que l'actualisation du registre électoral se poursuit au 8 décembre.