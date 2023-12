Afrique: Conseil des ministres de la ZLECAf - La proposition de l'Algérie sur l'industrie et l'investissement en Afrique adoptée

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a fait savoir, jeudi, que la 12e réunion du Conseil des ministres de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui a débuté mercredi à Dar es Salam en Tanzanie, avait adopté la proposition de l'Algérie concernant la reformulation du rapport sur l'industrie et l'investissement en Afrique.

S'exprimant à la presse en marge des travaux du deuxième et dernier jour de la réunion, M. Zitouni a indiqué que le Conseil des ministres de la ZLECAf "a adopté la formule proposée par l'Algérie concernant la reformulation du rapport sur l'industrie, l'investissement et le taux d'intégration en Afrique".

A ce propos, le ministre a souligné que "le Conseil a validé tous les rapports figurant à l'ordre du jour, à l'exception de celui sur l'industrie, l'investissement et le taux d'intégration en Afrique", au sujet duquel l'Algérie a exprimé "des réserves sur la formulation de certains de ses articles".

M. Zitouni a indiqué, en outre, que le ministre sud-africain du Commerce lui avait demandé de tenir une réunion bilatérale afin de "lever tous les obstacles et parvenir à un accord sur ce rapport avant son adoption".

Le ministre du Commerce a pris part, mercredi, à la première journée des travaux de la 12e réunion du Conseil des ministres de la ZLECAf ayant porté sur l'examen du rapport du secrétaire général pour l'exercice 2023.

Les ministres du Commerce présents à la réunion avaient débattu aussi du taux d'avancement du protocole du commerce électronique, la promotion de la participation de la femme et des jeunes au commerce africain, ainsi que du protocole d'investissement qui sera soumis aux Chefs d'Etat et de Gouvernements de l'Union Africaine (UA) pour adoption, selon un communiqué du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

Intervenant à l'occasion, M. Zitouni avait affirmé "la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre des dossiers en suspens et de pallier tous les obstacles empêchant d'asseoir les fondements effectifs de cet espace participatif commercial, à travers l'adoption des dossiers en cours de débat, tel le dossier des règles d'origine relatif au secteur des textiles et de l'automobile et le taux d'intégration".

M. Zitouni avait plaidé, en outre, pour le renforcement de la coopération continentale dans le cadre de la ZLECAf, affirmant la nécessité de poursuivre les négociations au sujet des dossiers en suspens.

Le ministre du Commerce a également visité le marché de la Zlecaf, organisé en marge de la réunion.