Algérie: APN - Rebiga présente un exposé sur son secteur devant la commission spécialisée

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a présenté, jeudi devant la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale (APN), un exposé sur les récentes réalisations dans le secteur dans le cadre de la célébration du soixantenaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

"Le succès des festivités à tous les niveaux est le fruit de l'intérêt porté par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au dossier de la Mémoire", a estimé M. Rebiga, arguant que ces festivités "ont été marquées par de nouvelles approches visant à associer les jeunes via des moyens modernes à la hauteur de leurs aspirations et en adéquation avec les technologies modernes et la révolution numérique".

A cette occasion, le ministre a rappelé que son secteur avait bénéficié de plusieurs projets de numérisation, citant "le système de gestion électronique de l'information et des documents, le raccordement des directions de wilaya des moudjahidine et des institutions sous tutelle par fibre optique et le centre de données de secours, la modernisation du système informatique, à travers la réalisation de plateformes numériques, le développement des applications et la fourniture de services électroniques".

En ce qui concerne la numérisation au service de la préservation de la Mémoire, le ministre a rappelé le lancement de la plateforme numérique historique "Djazair El Majd" et de l'application mobile "Histoire de l'Algérie 1830-1962".

%

Dans le cadre des efforts de documentation des événements historiques et du soutien aux chercheurs, enseignants universitaires et étudiants, le ministre a indiqué que "plus de 150 ouvrages d'histoire ont été imprimés, ainsi que 20 ouvrages de la collection +Amjad el Djazaïr+ et 10 exemplaires du guide du Musée national du moudjahid en braille avec des images 3D".

Le ministre des Moudjahidine a, par ailleurs, révélé que son secteur "prépare des programmes spéciaux pour la célébration, l'année prochaine, du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale".